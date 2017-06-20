İnternetten yapılan kartlı ödemeler rekor kırdı

BKM’nin açıkladığı mayıs ayı verilerine göre internetten yapılan kartlı ödemeler rekor kırdı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı %15’e çıktı. Fiziki ödemelere göre ise en fazla internetten ödeme tercih edilen sektörler havayolları, seyahat acenteleri ve araba kiralama oldu.



Kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %14 artarak 57,8 milyar TL’ye ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre banka kartları ve kredi kartları ile mayıs ayında toplam 57,7 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 51,8 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 6 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde %40, kredi kartı ile ödemelerde ise %11 oldu.

Tablo 1: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi



Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2016 Mayıs 2017 Mayıs Değişim Banka Kartı 4,3 6,0 %40 Kredi Kartı 46,6 51,8 %11 Toplam 50,9 57,8 %14



İnternetten kartlı ödeme tutarı 8,5 milyar TL ile rekor kırarken toplam içindeki payı %15’e çıktı

İnternetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün artmasıyla beraber BKM verilerine göre mayıs ayında toplam 8,5 milyar TL kartlı ödemeyle rekor kırıldığı görüldü. Buna göre 2016 yılı mayıs ayı ile kıyaslandığında internetten kartlı ödemelerde %46 oranında artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %14 artış gösteren kartlı ödemelere göre çok daha hızlı büyüyen internetten kartlı ödemeler, toplam kartlı ödemelerin %15’ini oluşturdu.

Tablo 2: İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi



Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2016 Mayıs 2017 Mayıs Değişim İnternetten Kartlı Ödemeler 5,8 8,5 %46 Toplam İçindeki Payı %11 %15

Kamu/vergi ödemeleri, havayolları ve elektronik eşya internetten en fazla ödeme yapılan sektörler oldu



Mayıs ayında yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde 1 milyar 294 milyon TL ve %15 pay ile kamu/vergi ödemeleri en fazla internetten ödeme yapılan sektör oldu. 1 milyar 139 milyon TL ve %13 pay ile havayolları, 1 milyar 15 milyon TL ve %12 pay ile elektronik eşya, 928 milyon TL ve %11 pay ile seyahat acenteleri, 679 milyon TL ve %8 ile hizmet sektörü internetten en fazla ödeme yapılan sektörler arasında yer aldı.



Tablo 3: İnternetten Yapılan Kartlı Ödemelerin Sektörel Dağılımı (Milyon TL)

