“Intrapreneurs Programı” şirketlere iç girişimciler yetiştirecek

Core Strateji ve Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK)’nın ortak olarak hayata geçirecekleri “Intrapreneurship Programı” ile şirketlerin rekabette fark yaratmasına liderlik edecek iç girişimciler yetiştirmeyi hedefliyor.



“Intrapreneurs Programı” ile şirketlerde yeni iş fikirleri geliştirerek, bu fikirlerin başarılı bir şekilde ticarileşmesini sağlayacak. Şirketlerin kurum iç girişimciliğin artmasını ve bu alanda kariyer hedefi olan gençlerin donanımlı hale gelmesini sağlayacak program, 29 Eylül 2017 tarihinde başlayacak.

Programın ana hedefi yeniliğe liderlik edecek iç girişimciler yetiştirmek

Son dönemde, şirketlerin hayatta kalma sürelerinde yaşanan düşüş ve rekabetten ayrışma ihtiyacı, yenilikçi iş geliştirmeye olan ilgiyi artırdı. İç girişimcilik alanında deneyimli ve yetkin çalışan sayısının sınırlı olması ise şirket içi yenilik arayışında karşılaşılan problemlerin başında geliyor. Bu noktadan hareketle geliştirilen “Intrapreneurs Programı”, Türkiye’deki şirketlerin rekabette fark yaratmasına liderlik edecek iç girişimciler yetiştirmeyi hedefliyor.

Çalışan yönetiminde yeni iş geliştirme eforunu artırmaya odaklanan program aynı zamanda, şirketlerde girişimcilik ve inovasyon konularından sorumlu departmanlarda rol alan çalışanları güçlendirmeye de odaklanıyor. Program kapsamında yer alan “İç girişimcilik programları yönetim modülü” ile ilgili departman çalışanlarına kurumlarda yürütülen girişimcilik programlarını anlaması ve yönetebilmesini sağlayacak bir altyapı sunuluyor.

Son 2 senede, 14 sektörden 35 şirketle kurum içi girişimcilik programı uygulamalarına yönelik çalışmalara danışmanlık veren Core Strateji ekibi tarafından yürütülecek olan programa, sınırlı sayıda kontenjanla yeni mezun ya da son sınıf öğrenciler de dahil edilecek.

Eğitim içeriği ve yeri

Teori ve pratiğin harmanladığı toplam 8 tam gün sürecek olan program ile katılımcıların iş modeli geliştirme, müşteriyle geliştirme, ürün geliştirme, girişimcilik finansmanı ve kurumlarda inovasyon konularında güçlenmesi sağlanacak. 29 Eylül 2017’de başlayacak olan “Intrapreneurs Programı”, Habita Coworking’de gerçekleştirilecek. “Intrapreneurship Programı” için son başvuru tarihi 5 Eylül 2017.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru bilgileri http://www.intrapreneursprogrami.com adresinde erişilebiliyor.