iOS 10.3.1 güncellemesi yayınlandı! Ne yenilikler geldi?

Kısa süre önce iOS 10.3 güncellemesini yayınlayan Apple şimdi de iOS 10.3.1 güncellemesini yayınladı. Peki güncellemede ne yenilikler var?

Apple, geçtiğimiz hafta indirmeye sunduğu iOS 10.3 için, bugün küçük ara güncelleme yayınladı. Tüm kullanıcılar için yayınlanan yeni iOS 10.3.1 güncellemesi 100’den fazla hata düzeltmesi, performans iyileştirmesi ve birçok güvenlik geliştirmesi içeriyor.

iOS 10.3.1 güncellemesiyle birlikte Apple Dosya Sistemi iyileştirmeleri, Siri ve CarPlay geliştirmeleri, Web siteleri için performans iyileştirmeleri ve Uygulama içi değerlendirmeyi devre dışı bırakmak için ayarlar uygulamasına geçiş yapma özelliği gibi yenilikler geldi.

iPhone, iPad ve iPod touch için yayınlanan 28.7 MB‘lık güncelleme Ayarlar/Genel/Yazılım Güncelleştirmeleri sekmeleri takip edilerek yüklenebiliyor.