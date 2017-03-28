iOS 10.3 güncellemesi yayınlandı! Yeni güncellemede neler var?

Apple, mobil cihazlarında kullandığı iOS ve akıllı saati Apple Watch’ta kullandığı watchOS için yeni güncelleme yayınladı. iOS 10.3 ve watchOS 3.2 güncellemesi cihazlar için pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor.



Yaklaşık 655 MB civarında bir dosya büyüklüğüne sahip iOS 10.3 güncellemesi iPhone’larınızdan ‘Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme‘ adımlarını takip ederek yapabilirsiniz.

Apple bunlarında yanında macOS 10.12.4 Sierra ve tvOS 10.2 sürümünü de indirmeye sundu.

iOS 10.3 güncellemesini yapabilecek cihazlar ise şunlar:

iPhone – 5, 5c, 5s, SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus

iPad – mini 2, mini 3, mini 4, iPad 4, Air, Air 2, Pro 9.7, Pro 12.9

iPod – Touch 6. nesil

iOS 10.3

iOS 10.3, iPhone’umu Bul özelliği kullanılarak AirPods’un yerini bulma gibi yeni özelliklerin yanı sıra ödeme, araç çağırma ve otomobil üreticisi uygulamalarında Siri’yi kullanmanın daha fazla yolunu sunuyor. iOS 10.3 ile gelen yenilikler şu şekilde:

– iPhone’umu Bul, AirPods’unuzun nerede olduğunu veya bilinen son yerini görmenizi sağlıyor ve AirPods’unuzun tekini veya ikisini birden bulmanıza yardımcı olmak için bir ses çalıyor.

– CarPlay, durum çubuğunda son kullanılan uygulamalara hızlı erişim sağlayan kısayollar sunuyor; Apple Music ise yeni bir Şimdi Çalınıyor ekranına sahip

– iTunes filmlerinizi tek bir kez kiralayarak tüm aygıtlarınızda izleyebilirsiniz

– Harita uygulamasında görüntülenen geçerli sıcaklık üzerinde 3D Touch’ı kullanarak saatlik hava durumu tahminini öğrenebilirsiniz

– Takvim, istenmeyen davetleri silme ve istenmeyen ileti olarak bildirme olanağı sunuyor

WatchOS 3.2

Yeni güncellemeyle ile birlikte gelen yenilikler şu şekilde:

– Siri şimdi antrenman başlatmak, mesaj göndermek, ödeme yapmak, araç çağırmak ve daha fazlası için App Store’daki uygulamalarla birlikte çalışıyor.

– Sinema Modu ayarı sessiz modunu açıyor ve bileğinizi kaldırsanız bile, siz dokunmadığınız sürece ekranın aydınlanmasını önlüyor.

– Karalama şimdi Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dil desteğiyle sunuluyor.

– Müzik çalma listesi eşzamanlama ilerleme durumu artık iPhone’daki Apple Watch uygulamasında gösteriliyor.

macOS 10.12.4

macOS 10.12.4, Mac’inizin stabilitesini, uyumluluğunu ve güvenliğini artıran özelliklerle geliyor. Hava karardıktan sonra ekranınızdaki renkleri otomatik olarak renk spektrumunun sıcak ucundaki renklerle değiştiren Night Shift özelliğini sunuyor

tvOS 10.2

– Uzun listede kaydırma: Hızla ileriye veya geriye gitmek için, parmağınızı uzaktan kumandanızın en sağ kenarında kaydırarak uzun listelerde daha hızlı bir şekilde gezinin.

– Buluttaki Kiralıklar: Kiraladığınız iTunes filmlerini tüm aygıtlarınızda izleyin. Örneğin, iPhone’unuzda kiraladığınız bir filmi Apple TV’nizde izleyebilirsiniz.

– Kolaylaştırılmış iOS aygıtı eşleştirme: iOS aygıtınızı AirPlay veya Remote uygulaması için bir kez eşleştirdiyseniz, aynı işlemi bir daha yapmanıza gerek yok.

– Genel performans ve stabilite geliştirmeleri.

– iOS için güncellenmiş Apple TV Remote uygulaması: Şimdi iPad sürümüyle birlikte geliyor. Remote uygulamasında şarkı sözlerini ve çalma listelerini görmenin yanı sıra filmlerin bölümlerini, ses parçalarını ve alt yazıları seçme olanağına sahip olacaksınız.