iOS 11.2.1 güncellemesi yayınlandı! Ne yenilikler var?

Apple, iPhone modellerine bir güncelleme daha yayınladı. Peki yeni güncellemeyi hangi iPhone modelleri alacak? İşte iOS 11.2.1 güncellemesiyle gelen yenilikler…

Apple, son dönemde iPhone modellerinde yaşanan sorunlar nedeniyle güncellemeleri kısa aralıklarla yayınlıyor. Bugün itibariyle iOS 11’in sekizinci güncellemesi olan iOS 11.2.1 yayınlandı. iOS 11.2.1 güncellemesi, iOS 11 işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesi iOS 11.2‘nin yayınlanmasından bir buçuk hafta sonra çıkmış oldu.

Hangi iPhone modellerine gelecek?



Yeni iOS sürümü; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleriyle buluşacak.

iOS 11.2.1’de ne yenilikler var?

iOS 11.2.1 güncellemesi, tahmin edilebileceği gibi iOS 11.2 sürümünde tespit edilen hata ve sorunları gideriyor. Sürüm notlarını incelediğimizde, Apple’ın Home için uzaktan erişimi aktif hale getirdiğini görüyoruz.

Apple, geçtiğimiz hafta iOS işletim sisteminde tespit ettiği büyük bir HomeKit güvenlik açığı için bir düzeltme uygularken, uzaktan erişim konusunda kısıtlamalara gitmişti. Güncelleme ile birlikte, HomeKit güvenlik açığı tamamen düzeltildi ve paylaşılan kullanıcılar için uzaktan erişim yeniden etkinleştirildi.