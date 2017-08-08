iOS 11 Beta 5 güncellemesi ile hangi yenilikler geliyor?

iOS 11 Beta 5 güncellemesi ile hangi yenilikler geliyor?
, 8 Ağustos 2017

Apple, yeni işletim sistemi iOS 11 için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.   Apple, bu kez geliştiriciler için iOS 11 Beta 5 güncellemesini yayınladı.

Eylül ayında son sürümüyle karşımıza çıkmaya hazırlanan iOS 11’in geliştiriciler için iOS 11 Beta 5 güncellemesi yayınlandı. Peki iOS 10 Beta 5 güncellemesine hangi değişiklikleri getirecek?

İşte iOS 11 Beta 5 ile gelen değişiklikler;  

– Sınırlı sağlık verileri paylaşımı özelliği geldi.
– iCloud mesajlar özelliği beta sürümü için kaldırıldı.
– Hoparlör kaynaklarını hızla değiştirmek için Kontrol Merkezi’ndeki “Şu an çalan” bölümüne yeni dalga simgesi eklendi. Göstergeye dokunduğunuzda hızla seçilebilecek bir kaynak listesi açılıyor ve buradan müziği dinlemek istediğiniz yeri belirleyebilirsiniz.Yeni çoklu görev özellikleri için yeni iPad’e açıklayıcı başlatma ekranı eklendi.
– Ayarlar ve kamera uygulama simgeleri değiştirildi. Gri tonlarında olan Ayarlar simgesi daha çok siyah tonlara aktarılarak dişlileri daha belirgin bir hale getirildi.
– Portre modu için yeni açılış ekranı açıklaması eklendi.
– iPhone veya iPad’te ekranı kaydederken kayıt işleminin yapıldığını gösteren mavi Çubuk yerini kırmızıya bıraktı. Bu sayede ekran kaydı yapıldığı daha iyi anlaşılabiliyor.
– Arka planda uygulamaları yenileme özelliğini kapatma opsiyonu kontrol merkezine eklendi.
– Yeni FaceTime çağrı sesi eklendi.
–  iOS 11 Beta 5’i Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden cihazınıza yükleyebilirsiniz.  Ancak cihazınızın UDID kaydının bulunması veya geliştirici profilini yüklemeniz gerekiyor. 

 

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Tags: Apple, güncelleme, iOS 11, iOS 11 Beta 5

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