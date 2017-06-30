iOS 11’i hangi iPhone ve iPad’ler çalıştıracak?

iOS 11’i hangi iPhone ve iPad’ler çalıştıracak?
, 30 Haziran 2017

Apple geçen yıl ki destek listesinden üç cihazını çıkardı; iPhone 5, iPhone 5C ve 2012’nin sade iPad modeli…


Apple, bu sonbaharda iOS 11’i piyasaya çıkardığında, eski donanımlarının bazıları için, geçmişte olduğu gibi- verdiği desteği sona erdirecek. 

Daha can sıkıcı durum ise, destek yetersizliğinden dolayı dört yıllık bazı cihazlarda iOS 11 önizleme yapılamayacak olması. (Apple bu hafta başlarından iOS 11’in genel beta sürmünü piyasaya sundu)

iOS 11’in çalışacağı cihazların listesi ise şöyle;

iPhone 7 ve 7 Plus
iPhone SE (2016)
iPhone 6S ve 6S Plus (2015)
iPhone 6 ve 6 Plus (2014)
iPhone 5S (2013)
12.9-in. iPad Pro (2015-2017)
10.5-in. iPad Pro (2017)
iPad, 5. nesil (2017)
9.7-inç iPad Pro (2016)
iPad Air ve iPad Air 2 (2013-2015)
iPad Mini 2 ve 3 ve 4 (2013-2015)

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: iOS 11, iOS 11 uyumlu cihazlar, ipad, iPhone

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Dilediğin yerde kumanda sende: All-in-One Media Keyboard

Dilediğin yerde kumanda sende: All-in-One Media Keyboard

CES 2017: HyperX Pulsefire

CES 2017: HyperX Pulsefire

Fintech pazarı hızla yükseliyor

Fintech pazarı hızla yükseliyor

Araştırma: Şirketler dijital devrime hazır mı?

Araştırma: Şirketler dijital devrime hazır mı?

Turkcell ve Huawei’den 5G’de 70 Gbps’lik hız rekoru

Turkcell ve Huawei’den 5G’de 70 Gbps’lik hız rekoru

Western Digital sürücülerin tasarımlarını yeniledi

Western Digital sürücülerin tasarımlarını yeniledi

Vodafone Avantajlı Dükkan, iki ödül birden aldı

Vodafone Avantajlı Dükkan, iki ödül birden aldı

Yeni materyal ile robotlar şekil değiştirebilecek

Yeni materyal ile robotlar şekil değiştirebilecek

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *