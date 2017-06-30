iOS 11’i hangi iPhone ve iPad’ler çalıştıracak?

Apple geçen yıl ki destek listesinden üç cihazını çıkardı; iPhone 5, iPhone 5C ve 2012’nin sade iPad modeli…



Apple, bu sonbaharda iOS 11’i piyasaya çıkardığında, eski donanımlarının bazıları için, geçmişte olduğu gibi- verdiği desteği sona erdirecek.

Daha can sıkıcı durum ise, destek yetersizliğinden dolayı dört yıllık bazı cihazlarda iOS 11 önizleme yapılamayacak olması. (Apple bu hafta başlarından iOS 11’in genel beta sürmünü piyasaya sundu)

iOS 11’in çalışacağı cihazların listesi ise şöyle;

iPhone 7 ve 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6S ve 6S Plus (2015)

iPhone 6 ve 6 Plus (2014)

iPhone 5S (2013)

12.9-in. iPad Pro (2015-2017)

10.5-in. iPad Pro (2017)

iPad, 5. nesil (2017)

9.7-inç iPad Pro (2016)

iPad Air ve iPad Air 2 (2013-2015)

iPad Mini 2 ve 3 ve 4 (2013-2015)