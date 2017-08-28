iOS 11 ile binlerce uygulama devre dışı kalacak!

iOS 11 ile binlerce uygulama devre dışı kalacak!
, 28 Ağustos 2017

Apple’ın Eylül ayında dünya genelinde kullanıma sunacağı iOS 11’in 32-bit uyumlu uygulamaları devre dışı bırakmasıyla 187 bin uygulama kullanılamayacak.

Apple’ın Eylül ayında gerçekleştireceği iPhone lansmanında kullanıma sunulması beklenen iOS 11’i yükleyen kullanıcılar, 32-bit sürümlü uygulamaları kullanamayacak. iOS 11’i yükleyen kullanıcılar, 32-bit sürümünde bulunan 187 bin uygulamayı güncelleme gelmediği takdirde kullanamayacak.

Şu anda 2.4 milyon uygulama bulunan App Store’un yüzde 9’unu oluşturan 32-bitlik uygulamaları iOS 11’i yüklemeyenler faydalanmaya devam edebilecek. Ancak kullanıcıların genelde yüzde 90’ı yeni iOS sürümüne geçtiği için 32-bitlik uygulamaları 1 yılın ardından kaldırması bekleniyor.

32-bitlik uygulamaların çoğunluğu oyunlardan oluşuyor. 32-bit ile çalışan 38 bin uygulama bulunuyor. Ardından sırasıyla eğitim, eğlence ve yaşam tarzı uygulmaları geliyor. Bu uygulamaların iOS 11 ile ne zaman uyumlu olacağını bilinmezliğini koruyor.

Yazılım ekosisteminde bulunan düzenin bozulmamasını isteyen Apple, 64-bit ile çalışan uygulamaların kullanıcılara akıcı ve yüksek performans sağlamasını talep ediyor.

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Tags: Apple, iOS 11

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