iOS 11’de kablosuz şarj özelliğiyle ilgili büyük ipucu

iOS 11’de kablosuz şarj özelliğiyle ilgili büyük ipucu
, 30 Haziran 2017

iOS 11’in beta sürümünde yer alan ses dosyası, yeni gelecek iPhone ‘da kablosuz şarj etme özelliği ile geleceği düşüncesi yaratıyor.

Yeni gelecek iPhone ile ilgili en çok konuşulan özellikler OLED ekran, ekrana gömülü Touch ID sensörü ve kablosuz şarj özellikleridir. Apple’ın kablosuz şarj özelliği üzerine çalışıyor olduğu bilinmesiyle birlikte bu konu hakkında çıkan en net ipucu iOS 11 beta’da ortaya çıktı.

iOS 11’de bulunan “engage_power.caf” adlı ses dosyası, iOS’te kablosuz şarj için eklenen yeni ses dosyası için kullanılıyor. iOS 10’da ise mevcut ses dosyası “connect_power.caf” adlı dosyası kullanılıyor.

Bu şimdilik sadece bir spekülasyon olsa da Apple’ın yeni iPhone‘da şarj pedi yerine endülaktif kablosuz şarj kullanılacağı iddia ediliyor. Bu teknoloji şu anda Apple Watch’larda kullanılıyor. KGI Securities’in analisti Ming-Chi Kuo, yeni gelecek iPhone’larda kablosuz şarj özelliğiyle geleceğini belirtti.

iOS 10 ve iOS 11’deki şarj etme seslerini aşağıda bulunan videodan izleyebilirsiniz.

 

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: iOS 11, iPhone 8, kablosuz şarj

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

HPE’nin bulut birim şefi şirketten ayırılıyor

HPE’nin bulut birim şefi şirketten ayırılıyor

E-Dönüşüm Sertifika Programı geleceğin liderlerini yetiştirecek

E-Dönüşüm Sertifika Programı geleceğin liderlerini yetiştirecek

Türkiye, Endüstri 4.0’ın neresinde?

Türkiye, Endüstri 4.0’ın neresinde?

Popüler sitenin sahibi yakalandı!

Popüler sitenin sahibi yakalandı!

MWC 2016: Türk Telekom Türkiye’yi 5G hızına hazırlayacak

MWC 2016: Türk Telekom Türkiye’yi 5G hızına hazırlayacak

Google yeni bir VR cihazı mı tanıtacak?

Google yeni bir VR cihazı mı tanıtacak?

Logo ve İş Ortakları’nın hedefi: “Sürdürülebilir Büyüme”

Logo ve İş Ortakları’nın hedefi: “Sürdürülebilir Büyüme”

Panasonic IP tabanlı videolu interkom sistemini duyurdu

Panasonic IP tabanlı videolu interkom sistemini duyurdu

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *