iOS 11’de kablosuz şarj özelliğiyle ilgili büyük ipucu

iOS 11’in beta sürümünde yer alan ses dosyası, yeni gelecek iPhone ‘da kablosuz şarj etme özelliği ile geleceği düşüncesi yaratıyor.

Yeni gelecek iPhone ile ilgili en çok konuşulan özellikler OLED ekran, ekrana gömülü Touch ID sensörü ve kablosuz şarj özellikleridir. Apple’ın kablosuz şarj özelliği üzerine çalışıyor olduğu bilinmesiyle birlikte bu konu hakkında çıkan en net ipucu iOS 11 beta’da ortaya çıktı.

iOS 11’de bulunan “engage_power.caf” adlı ses dosyası, iOS’te kablosuz şarj için eklenen yeni ses dosyası için kullanılıyor. iOS 10’da ise mevcut ses dosyası “connect_power.caf” adlı dosyası kullanılıyor.

Bu şimdilik sadece bir spekülasyon olsa da Apple’ın yeni iPhone‘da şarj pedi yerine endülaktif kablosuz şarj kullanılacağı iddia ediliyor. Bu teknoloji şu anda Apple Watch’larda kullanılıyor. KGI Securities’in analisti Ming-Chi Kuo, yeni gelecek iPhone’larda kablosuz şarj özelliğiyle geleceğini belirtti.

iOS 10 ve iOS 11’deki şarj etme seslerini aşağıda bulunan videodan izleyebilirsiniz.