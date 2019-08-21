IoT cihazlarınızı APT gruplarından koruyun

Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları evlerden fabrikalara kadar hemen her yerde avantajlar sağlıyor. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var. IoT cihazları düzgün çalışmak için birçok şeye ihtiyaç duyuyor. İşin bir diğer boyutu ise üçüncü taraf sağlayıcılara olan bağlılık. Bu da çok sayıda zayıf nokta oluşmasına neden oluyor. Tehdit gruplarının ele geçirdikleri cihazlardan yararlanıp kurumsal ağlara sızmaları hiç de şaşırtıcı değil. Bunun en yakın örneklerinden biri Rus destekli bir siber suçlu grubunun düzenlediği saldırı oldu. Bu saldırıda kurumsal ağlara giriş için popüler IoT cihazlarından faydalanıldığı gözlendi.

Saldırının, bizim Sofacy adını verdiğimiz APT28 tehdit grubu tarafından yapıldığı belirtiliyor. Kaspersky araştırmacıları Sofacy’nin saldırıya dahil olduğunun henüz kesin olarak belirlenmediğini söylese de bu saldırı Rusça konuşan kişilerden oluşan APT gruplarının IoT cihazlarına ilgi gösterdiği ilk vaka değil.

Kaspersky uzmanlarına göre, 2013 yılında önemli jeopolitik operasyonların da yapıldığı buna benzer bir vaka yaşanmıştı. Aynı APT grubu, router eklentileriyle birlikte BlackEnergy zararlı yazılımını kullanarak saldırılar düzenlemişti. Sofacy ile ilişkilendirilen Hades’in VPNFilter adlı yazılımı kullandığı vaka ise Kaspersky’nin 2017’den beri yıllık APT raporlarında belirttiği gibi router ve IoT donanımlarına yönelik ilginin arttığını gösteriyor.



Şirketleri ve diğer kurumları, IoT sistemlerine ilgi gösteren tehdit gruplarından korumak için Kaspersky şunları öneriyor: