Araştırma: IoT, perakende sektörünü dönüştürüyor!

Yeni bir araştırma, IoT’yi benimseyen perakendecilerin yatırımın geri dönüşünü rapor ettiklerini ve yüzde 88’inin işletme verimliliğinin arttığını bildirdiğini ortaya çıkardı

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, perakendecilerin izleme ve bakımdan, lokasyona dayalı servislere kadar IoT’yi benimsemeleri, müşteri deneyiminin geliştirilmesine ve kârlılığın artmasına neden oluyor.

Normal mağazalar, IoT teknolojisi sayesinde online alışverişle rekabet edebiliyor, tüketiciler için eşsiz, kişiselleştirilmiş ve cazip mağaza içi deneyimleri sunabiliyorlar. 2019’a kadar perakende kurulumlarının %79′u IoT teknolojisini benimsemiş olacak ve %77′si bunun sektörü dönüştüreceğine inanıyor.

IoT gerçeği endüstriye göre değişiyor. Aruba’nın ‘IoT’nin Bugünü ve Yarını’ raporu, perakende ve dağıtım alanındaki en popüler bağlantılı cihazlardan bazılarını şöyle tespit etti: barkod okuyucuları, kişisel mobil cihazlar ve akıllı hoparlörler / TV / ses sistemleri.

Rapor şunları da ortaya çıkardı:

• IoT, perakendede, izleme ve bakımdan (araştırmaya katılan insanların %68’i IoT’yi bunun için kullandıklarını söylediler) lokasyon temelli servislere (%57) kadar kullanılıyor.

• IoT’nin kazançları arasında şunlar var: iyileştirilmiş müşteri deneyimi (katılımcıların yüzde 81’i bunu belirtiyor); organizasyonun görünürlüğünün iyileşmesi (%78’i bunu kabul ediyor) ve artan kârlılık (%74’ünün kabulü).

• IoT’den gelen tehditler şunları kapsıyor: kötü amaçlı yazılımlar (%41), casus yazılımlar (%31) ve kimlik avcılığı (%25).

Kazançlar kendini gösteriyor, ancak IoT teknolojisini benimsemek güvenlik riskleri taşımıyor da değil. IoT’yi kendi işlerinde kullanan kuruluşların (Aruba araştırmasına katılan) %84‘ü IoT ile ilgili bir güvenlik ihlali yaşamışlar. Yarısından fazlası, dış saldırıları bu teknolojinin benimsenmesinin önündeki önemli bir engel olarak bildiriyor.

Araştırma metodolojisi

Toplam 3,100 BT ve iş karar vericisi ile Kasım ve Aralık 2016’da görüşüldü. Katılımcılar en az 500 çalışanı olan kurumlardan ve hem kamu hem de özel sektördendi, ancak kamu, perakende, sağlık, eğitim, inşaat, finans ve BT/teknoloji/telekomünikasyon sektörlerine odaklanıldı. Görüşmeler, sadece uygun adaylara katılma fırsatı sağlamak için, hem online olarak hem de telefon yoluyla titiz bir çok seviyeli tarama süreci ile gerçekleştirildi. İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden katılımcılarla görüşüldü.