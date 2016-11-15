IoT’li ilk çay makinesi: SwarTea

SwarTea tarafından nesnelerin interneti (IoT) teknolojileriyle üretilen ilk akıllı çay makinesi IoTea görücüye çıktı. 15 Kasım’da düzenlenen Nesnelerin İnterneti Zirvesi’nde sahne alan IoTea, zirvenin en ilgi çeken ürünü olmayı da başardı.

İki yıllık detaylı bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olan SwarTea, inovatif bir ürün olmasının yanında Türkiye ve dünyada da IoT’li ilk çay makinesi olma özelliğine de sahip.

Tamamen Türk mühendisleri tarafından üretimi yapılan ve yine yerli sermaye tarafından desteklenen SwarTea, Türk damak tadının yanında daha hijyen bir çay tecrübesi de sunuyor. SwarTea’yi Türk insanının damak tadına en uygun lezzeti bulabilmek adına uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiklerini belirten SwarTea CEO’su Özcan Yıldız; “IoTea’nin Türkiye’nin IoT tarafındaki dünyada bilinirliğini artıracak bir ürün olduğunu düşünüyoruz. SwarTea, bizim evladımız gibi. Ürünü isimlendirme aşamasında İngilizce Yağız anlamına gelen swarthy kelimesinden yola çıktık. SwarTea ülkemizin Yağız delikanlısı ve yurtdışında da bizi başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz” dedi.

Çay otomatının içyapısı ve kullanılan malzemelerin ısı yalıtımlı olmasından dolayı düşük enerji ile yüksek ısı kapasitesi elde edildiğini de ifade eden Yıldız “Ürünün içerisinde kullanılan asansör sistemi, musluk, bağlantı aparatları, basma butonu gibi tüm parçalar özel olarak Türk Mühendisleri tarafından tasarlandı.

Yaklaşık 2 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonrasında üretilen ürünün organik çay üretimine uygun olmasına özen gösterildi. Ürünün içerisinde kullanılan Android tabanlı dokunmatik ekran da yine Türk mühendislerinin titiz çalışmaları ile üretildi. Isı korumalı Intel tabanlı çipler sayesinde dokunmatik ekran uzun süreli çalışma ömrüne yükseltildi” şeklinde görüş belirtti.

Bir bakışta SwarTea

Geleneksel demleme çay tadı

Lezzet odaklı, asansör sistemi

Tam otomatik olarak çalışma,

Exclusive modelde Android Dokunmatik Ekran,

Tablet bilgisayar ile Türk mühendislerinin geliştirmiş olduğu yazılımsal kontrol,

Cloud sistemleri, Finans/Muhasebe/ERP sistemlerine entegrasyon,

Merkezi yönetim ve raporlama için dashboard ekranları,

Kullanıcı tarafından programlanabilen, istenildiği takdirde uzaktan kontrol,

Kolay kullanım, otomatik demleme, damacanadan otomatik su alma,

Otel, cafe ve iş yerleri için kurumsal, ev kullanımı için bireysel modeller,

22, 36 ve 40 Litre kapasiteli farklı modeller.