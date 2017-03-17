iPad Pro için yeni bir sanal klavye mi geliyor?

Apple yeni gelecek iPad Pro ile yeni bir klavye tasarımı da sunabilir. İşte detaylar…

Patently Apple’ın haberine göre A.B.D Marka Patent Ofisi bugün Apple’ın bir patent başvurusunu yayınladı. Bu başvuruda iPad Pro ile kullanılan akıllı sanal klavyesinin daha akıllı veya alternatif bir versiyonu daha çıkabileceği göze çarpıyor.

Daha realistik bir sanal klavye yaratmak için Apple, tüm dikkatini yenilikçi bir “Force Feedback” sistemi sunan yeni mıknatıslı sisteme odaklıyor. Bu sebeple Apple tarafından mıknatıslı sistemler üzerine bir yığın dolusu patent başvurusu yapılırken; bu başvuruda yeni sanal klavyenin birkaç avantajını da görme şansımız ortaya çıkıyor.

Öncelikle bir önceki klavyeden daha esnek ve yeni özellikleri bulunan modelde sanal klavyenin istediğiniz bir tarafında parmağınızı kaydırdığınızda bunu anlayabilecek. İlk göze çarpanlar arasındaki diğer özellikler arasında sanal bir trackpad bulunuyor. Arabada, uçakta veya toplu taşıma araçlarında klavyeyi kullanırken yazılabilecek anlamsız sözcüklerin yazılmasına da önlem alınmaya çalışılacak bu sistem, fiziksel klavye hissi uyandırabilecek ve kullanıcılara gerçekçi tıklama zevki sağlayacak.

Bakalım Apple yeni etkinliğinde tanıtacağı yeni Apple iPad modelleri ile birlikte sepetinden bizler için ne gibi sürprizler çıkartacak?