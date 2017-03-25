iPad ve iPhone’u Macbook’a dönüştüren aksesuar!

Apple, iPhone ile iPad’i dokunmatik bir dizüstü bilgisayar haline getiren bir aksesuar üzerinde çalışıyor.

A.B.D Marka Patent Ofisi’nin yayınlamış olduğu yeni patent başvurusuna göre Apple, “Elektronik Aksesuar Cihazı” ile bir tür ince bir donanım, geniş ekran, fiziksel klavye, grafik işleme birimi, USB girişleri gibi geleneksel dizüstü bilgisayarı donanımları bulunacak. Ancak bu cihazın kendi üzerinde bir merkezi işlem ünitesi yok. iPhone veya iPad’in yerleştirildiği bir yuva ile bu cihazlar yeni patenti alınan donanımın merkezi işleme ünitesini görevini alıyor ve bütün olarak yeni yapı bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor.

Apple’ın patentlediği donanım estetik olarak Macbook’a benziyor. Aksesuar birçok forma dönüşebiliyorken, başvuru dizüstü bilgisayar form faktörlerini taklit eden yapıyla sınırlı kalmış. Bu düzenlemede bir ana iPhone veya iPad’i barındıracak şekilde bir bağlantı noktası bulunacak. Taban kısmında bulunan yuva aynı zamanda güç transferini yapabilecek Lightning ve Smart Connector girişleri bulunacak.

Bir başka tasarım örneğinde ise iPhone, klavyenin altında bir touchpad olarak kullanılabiliyor. iPhone’da Force Touch ve haptic feedback özellikleri de bulunduğu için bu gayet mantıklı. Rastlantısal bir şekilde Apple’ın geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu 5.5 inçlik iPhone 7 Plus ile yeni MacBook Pro’ların trackpad büyüklükleri birbirlerine gayet benziyor. Hafta içerisinde tanıtılan 9.7 inçlik yeni iPad modelleri de bu yeni patentli ürünlere bir başka işaret olabilir.