iPhone 8 hakkında yeni iddialar! Fiyatı ne olacak?

Teknoloji devi Apple’ın Eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı yeni iPhone modelinin fiyatına dair yeni iddialar geldi. İşte tüm detaylar…

Apple‘ın 10’uncu yılını kutlayacağı iPhone serisinin yeni modeli iPhone 8‘in bin doların üzerinde fiyatı ile şimdiye karar üretilen en pahalı iPhone modeli olacağı bir süredir dillendiriliyordu. Apple’ın fiyatını sır gibi sakladığı model ile ilgili yeni bir iddia geldi. UBS analisti Steven Milunovich’in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, iPhone 8 ABD’de 850 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak. Bu iddiaya göre iPhone 8, Apple’ın en pahalı telefonu olacak. Halen iPhone 7’nin ABD fiyatının 649 dolar olduğu ve Türkiye’de vergilerle 3 bin 800 TL etiketle satıldığı gözönüne alınırsa yeni cihazın fiyatının 5 bin TL‘yi aşması beklenebilir.

Apple’ın bu yıl iPhone’un 10’uncu yılını kutlayacak olması da beklentileri artırıyor. Bu kapsamda gelen iddialar da bir o kadar iddialı. En dikkat çeken iddia Apple’ın yıldönümüne özel iPhone serisindeki rakamlara son verecek olması. Başka bir deyişle iPhone 7 ile bir devir kapamıyor. Yani iPhone 8 yerine iPhone Pro geliyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple, iPhone Pro adını alması beklenen yeni telefonunu biraz daha inceltecek. Teknoloji meraklılarını heyecanlandıran başka bir iddiya göre, bu model tamamen dokunmatik ekrandan oluşacak. Ortaya atılan iddialara göre, en çok merakla beklenen telefon olan iPhone Pro’da çok ince bir tasarım, 3 GB RAM, 16 MP kamera, hızlı şarj gibi özelliklerin olması bekleniyor. Apple her zamanki gibi lansman tarihine kadar konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmaya yanaşmıyor. (sosyalmania.com)