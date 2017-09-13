iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X resmen tanıtıldı! Yeni iPhone’ların tüm özellikleri

Apple, yeni iPhone’ları; iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’i resmen tanıttı. İşte yeni iPhone’ların tüm detayları.

Apple CEO’su Tim Cook, Cupertino’da düzenlenen lansman ile iPhone 8, 10’uncu yıla özel iPhone X ve Apple Watch Series 3 ürünlerini tanıttı.

APPLE WATCH S3

Lansmanda ilk olarak Apple Watch S3 tanıtıldı. Cook, Apple Watch S3 ‘ün satışlarda yüzde 50’lik bir büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, Rolex’i geride bırakıp ilk sıraya yerleştiğini bildirdi. Apple Watch S3 kullanıcıları telefona ihtiyaç duymadan arama gerçekleştirip, internetten faydalanabilecek. Saatlerde nanoSim yerine eSim kullanıldı. Apple Watch Series 3, 329 dolara satışa sunulurken, Türkiye’de ise 3-19 tarihlerinde satışa sunulacak.

iPHONE 8 VE iPHONE 8 PLUS

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sonunda resmiyete kavuştu. Bu telefonların kasası piyasada bulunan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’la aynı. Gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri var. Telefonlar Aerospace sınıfı alüminyum ve camın üzerinde 7 kat bir işlem görmüş. Apple’ın açıklamasına göre yeni iPhone’larda bir telefondaki en dayanıklı cam kullanılmış. Suya ve toza dayanıklılar. iPhone 8’de 4.7 inç’lik, iPhone 8 Plus’ta ise 5.5 inç’lik Retina HD ekran yer alıyor.

Telefonlara güç veren A11 Bionic oldukça yetenekli. A11’de 6 çekirdek bulunuyor. İki çekirdeğin performansı A10’dan %25, diğer dört çekirdeğin performansı da %30 daha fazla. Bununla birlikte telefonlarda Apple tasarımı özel GPU yer alıyor. A10’dan %30 daha fazla GPU performansı sunuyor.

iPhone 8’in arkasında 12 MP’lik tek ana kamera bulunurken, iPhone 8 Plus’ta 12+12 MP çift kamera var. Açıklamalara göre yeni renk filtresi, sensörler ile birlikte kameralar mevcut modellere göre daha detaylı fotoğraflar çekiyor. Apple tasarımı ISP var. Bu sayede piksel işleme performansı daha yükseltilmişken, düşük ışıkta otofokus yapılabiliyor.

iPhone 8 şimdiye kadar bir akıllı telefonda en yüksek kalitede video yakalama özelliğine sahip. 240 FPS’de 1080p. iPhone 8 Plus ile daha doğal bokeh etkisi sunuyor. iPhone 8 Plus’ta yeni Portrait Lighting özelliği var. Bir portredeki ışığı değiştirmeye, filtre yerine değişiklik yapmaya izin veriyor.

Kameralar artırılmış gerçeklik yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu sayede gerçek mekanlarda oyunlar oynayabilir, hatta telefonları havaya tuttuğunuzda takım yıldızlarının isimlerini görebilirsiniz. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta kablosuz şarj özelliği bulunuyor.

APPLE TV 4K

Apple TV, 4K desteğiyle gelecek, yeni iPhone etkinliğinde tanıtılacak derken sonunda Apple resmi duyuruyu yaptı. Tam olarak adı Apple TV 4K olan cihazda isminden belli olduğu gibi 4K desteği var. Uzun zamandır istenilen bir özellikti ve sonunda Apple medya cihazının yenisinde yer verdi. Açıklamaya göre Apple, 4K filmleri hizmete sunmak için Netflix ve Amazon Prime Video ile birlikte çalışıyor. 4K filmler HD filmler ile aynı maliyete sahip olacak.

Bununla birlikte üründe iPad Pro’dan bildiğimiz A10X Fusion sistem çipi var. Altı çekirdekli A10X Fusion’da üç güçlü çekirdek (Çekirdeklerin adı Hurricane) uygulamalardan, düşük güçlü diğer üç çekirdek (Bu çekirdeklerin adı da Zephyr) arka plan görevlerinden sorumlu olacak görünüyor.

Güçlü donanıma sahip olduğu görülen Apple TV 4K’ya özel oyunlar olacak ki, Apple zaten bu konuya önceden beridir iyice odaklanmıştı. Yeni Apple TV’nin fiyatı 179 dolar. 15 Eylül’de ön siparişe açılacak, 22 Eylül’de satışa çıkacak.

iPHONE X

Apple X’i doğrudan 10 şeklinde okumayı tercih ediyor. Paslanmaz çelik kasa. Suya karşı dayanıklı ve iki rengi var. iPhone X, 2436 x 1125 piksel çözünürlüklü 5.8 inç ekrana sahip. Super Retina ekran bulunuyor. iPhone X, OLED ekran teknolojisinin kullanıldığı ilk iPhone. Telefon hem Dolby Vision hem de HDR desteğine sahip. Ele çok rahat oturan bir tasarım. Ekran çok yüksek hassasiyete sahip. Yepyeni bir deneyim sunacak.

Ekrana dokunduğunuzda hemen uyanıyor. Ana sayfa düğmesi yok. Siri ile etkileşime girmek için telefonun yanındaki güç butonuna dokunmak gerekiyor. Siri için bir anasayfa düğmesi var. Yüz tarama da var. Yani Face ID. Akıllı telefonun kilidini bu şekilde açacaksınız. iPhone X, A11 Bionic neural engine adını taşıyan bir işlemci barındırıyor. Makine öğrenme oluşturuldu telefonda. Nöral motor, makine öğrenme algoritmalarını içeren bir donanım. Face ID; yüzdeki değişimleri algılayıp uyum sağlayabiliyor. Fotoğrafla sistemi kandırmak ise mümkün değil. Face ID, Apple Pay ile yapılacak ödemelerde doğrulama yöntemi olarak da kullanılabilecek. Oldukça hızlı, sezgisel ve basit.

Yüz takibi teknolojisi, beraberinde Animoji adını taşıyan hareketli emojileri de getiriyor. Tek hareketle ana ekrana dönülebiliyor.

iPhone X, artırılmış gerçeklik ile Snapchat kullanıcılarına yeni ve etkileyici filtreler sunacak. Emojiler yüz hatlarıyla eşlenebiliyor. Apple’dan Craig Federighi, hareketli emojileri yani Animoji’yi anlatıyor. İnsanlık mimiklerini ve el yüz hareketlerini kullanabiliyor.

iPhone X’un arkasında dikey olarak yerleştirilmiş iki adet 12 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Bu kamera kurulumuna Quad-LED True Tone flaş eşlik ediyor. Çift optik görüntü stabilazyonu var. Düşük ışıkta çok güzel fotoğraflar çekebiliyor. Portre modu harika. iPhone X, ön kamerada da portre modu ve Portrait Lightning özelliğini sunuyor. Batarya ömrü ne durumda. iPhone X, iPhone 7’ye kıyasla 2 saat daha uzun pil ömrü vadediyor. Telefon, kablosuz olarak şarj edilebiliyor.Bütün ürünler tek noktadan kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

Apple kablosuz şarj özelliğine sahip tüm cihazları için AirPower isimli bir şarj ünitesini de duyurdu. iPhone X, 64 ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenekle gelecek. 64 GB depolama alanına sahip model için 999 dolar ödemek gerekecek. iPhone X, 27 Ekim’de ön satışa çıkacak. Telefon, 3 Kasım’da raflardaki yerini alacak.