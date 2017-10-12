iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Turkcell’de ön satışta

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Turkcell’de ön satışta
, 12 Ekim 2017

Apple’ın yeni telefonları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus,  13 Ekim itibarıyla ön siparişle satın alınabilecek.  Telefonlar uzay grisi, gümüş ve yeni altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor.


Turkcell Platinum müşterileri, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için yarından itibaren www.turkcell.com.tr’den ön sipariş verebilecek, dilerlerse Turkcell mağazalarındaki ekranlardan da taleplerini iletebilecekler. iPhone’un her iki modeli de 20 Ekim Cuma günü Turkcell mağazalarında yerlerini alacak. 

Uzay grisi, gümüş ve yeni altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, akıllı telefonlarda şimdiye kadar kullanılmış en dayanıklı cam, Retina HD ekran ve en güçlü, en akıllı çipe sahip. Kablosuz şarj özelliğinin yeni bir yetenek kazandırdığı iPhone’da iki tane 12 megapiksel kamera bulunuyor. Portre Işığı özelliğiyle dramatik stüdyo ışığı efektleri sunan iPhone 8 Plus, bu sayede müşterilerin beş farklı ışık stilini kullanarak alan derinliği ile çarpıcı portreler çekmesine imkân veren Portre modunu getiriyor.

Financell desteğiyle taksit imkânlarından yararlanabilen Turkcell’liler, uygun ödeme seçenekleriyle iPhone sahibi olacak. Detaylı bilgiye www.turkcell.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. 

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Tags: iPhone 8, iPhone 8 Plus, satış, turkcell

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