iPhone X’e Windows 95 yükleyip oyun oynadı

iPhone X’e Windows 95 yükleyip oyun oynadı
, 21 Kasım 2017

Apple’ın yeni telefonu iPhone X, sahneye çıktığı andan bu yana çok sayıda değişik testten geçirildi. Telefona son olarak Windows 95 yükleyip oyun oynadılar. İşte o görüntüler…

 Pazara sunulan gözde yeni akıllı telefonlar çok ilginç testlerden geçiriliyor. Yine en ilginçlerinden biri Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone X üzerinde denendi.  Hacking Jules isimli bir YouTube kanalı iPhone X’te Windows 95 işletim sistemini çalıştırmayı başardı. Hatta içerisinde o zamanın popüler oyunu olan Simcity 2000’i de oynadığı görüntüleri kanalından paylaştı.

iPhone X ve Windows 95 üzerinde Simcity 2000 oyununun nasıl oynandığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz

iPhone X’e, Windows 95 işletim sisteminin kurulabileceği bir ortamı oluşturabilmek için PowerDOS uygulaması kuruluyor. İşlemci ve RAM telefonda sistemi arşivliyor.  

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Tags: iPhone X, Windows 95

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