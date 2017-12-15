“İş dünyası siber saldırılar için önleyici tedbirler almalı”

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik,”Siber saldırılar karşısında güvenlik çözümleri yeteneklerinin artırılması çok önemli. Özel sektör ve kamuda, tüm kurumlarımızın planlama faaliyetlerinin merkezinde bu konuyla ilgili acil durum senaryoları ve önleyici tedbirler yer almalı.” dedi.

TÜSİAD ve Bilkent Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Bilgi Toplumu Forumu (BTF) tarafından “İş Hayatında Bilgi Güvenliği” başlıklı bir konferans düzenlendi. Açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Filiz Akdede ve Bilkent Üniversitesi’nden TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu Direktörü Prof. Dr. H. Altay Güvenir’in yaptığı etkinlikte yapay zekâ, bulut bilişim ve yeni nesil teknolojiler ışığında her yıl birçok kurumu etkileyen siber saldırılar ve söz konusu saldırılara karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “İş dünyası olarak hem dijital dönüşümün sunduğu fırsatlardan yararlanmalı hem de risklere karşı hazır ve korunaklı olabilmeliyiz. Siber saldırılar karşısında güvenlik çözümleri yeteneklerinin artırılması çok önemli. Özel sektör ve kamuda, tüm kurumlarımızın planlama faaliyetlerinin merkezinde bu konuyla ilgili acil durum senaryoları ve önleyici tedbirler yer almalı.”

TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu Direktörü Prof. Dr. H. Altay Güvenir ise şunları söyledi: “Bilgi güvenliğinin önemi her geçen gün artıyor. Kişisel verilerimiz, şirket bilgilerimiz, müşteri bilgilerimiz hepsi uğrayabileceğimiz bir siber saldırı sonrası tehlikeye girebilir ve telafi edilemeyecek şekilde bize ve şirketimize zarar verebilir. Her geçen gün daha da bağımlı hale geldiğimiz bilgi teknolojilerinin güvenlik riskleri taşıması dijital dönüşümden kaçmamıza neden olmamalı. Bunun yerine risklerin bilincinde olup önlemlerimizi almamız gerekiyor.”

Etkinlikte Lastline Inc. Kurucu Ortağı ve Northeastern Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Kırda, “Yapay zeka ve siber güvenlik: Gerçek mi, yoksa abartı mı?” konulu bir sunum gerçekleştirirken, IBM Türk Güvenlik Ülke Lideri Engin Özbay, kurumların siber saldırılara karşı hazırlıklı olma aşamalarını içeren bir konuşma yaptı.

Vodafone Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız, yeni nesil siber güvenlik yaklaşımlarına dair bilgi verirken, Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel bulut ve mobil teknolojileri ışığında kişisel verilerin korunma yollarına dair bilgiler verdi. Etkinlikte son olarak, BTRisk Kurucu Ortağı Fatih Emiral, katılımcılara kurgusal bir “hacking” senaryosu üzerinden zararlı yazılımların kurumlara verdiği hasarları ortaya koydu.