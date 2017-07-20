İş dünyası ve IT için SWOT analizi nedir, ne işe yarar?

Bir SWOT analizi işiniz için yararlanabilecek fırsatları ortaya çıkarabilir ve kuruluşunuzu tamamen farklı bir şekilde düşünmeye zorlar.



Gelecekte karşılaşabileceğiniz olası sorunlar için iyi bir plan hazırlamanıza imkan sunan SWOT analizi işiniz için son derece yararlı olabilir. Analiz, herhangi bir tehdidi kontrol altına alıp ortadan kaldırmanıza ve bilinmeyen için hazır olduğunuzdan emin olmanızı sağlar. Dahası, kendinizi rakiplerinizle karşılaştırarak, işinizi farklılaştırarak aralarından nasıl öne çıkacaklarını keşfetmenize yardımcı olur.

SWOT nedir?

SWOT; Güçlü yönler (Strengths) , Zayıf yönler (Weaknesses), Fırsatlar (Opportunities) ve Tehditler (Threats) anlamına gelir. Güçlü ve zayıf yönler iç faktörlerken, fırsatlar ve tehditler dış faktörlerdir. Amaç, zayıf noktaları güçlüye, tehditleri de fırsatlara dönüştürmektir; bu da iç güçleri dış fırsatlarla karşılaştırmanıza imkan sunar. Yılda en az bir kez bir SWOT analizi yapmalısınız. Yeni işletmeler için, sizi doğru şekilde yönlendirmek ve sonrasında hata yapmanıza engel olmak için planlama sürecine bir SWOT analizi dahil etmesi son derece önemlidir.

Nereden başlayacağım?

Analizin işe yaraması için farklı dört bölümün her birine ne ekleyeceğiniz hakkında düşünmeniz gerekiyor. Gerçekçi olduğunuzdan emin olun ve eklediğiniz her noktaya özen gösterin. Mümkün olduğunca açık ve net olun. Ayrıca, şirketinizin farklı bölümlerinde bulunan insanlara ayrı SWOT’lar uygulamanız da yararlı olacaktır, zira daha sonra bunları kurumunuzun daha kapsamlı bir resmini çizmek üzere birbiriyle karşılaştırmanız mümkün.

Güçlü yönler (Strengths)

Başka şirketlerden daha iyi ne yapıyorsunuz?

Rakipleriniz sizin güçlü bulduğu yönleri neler?

Hangi faktörler, ürününüzü / hizmetini satmanızda rol oynuyor?

USP’niz (Unique Selling Proposition-Benzersiz Satış Önermesi) nedir?

Zayıf yönler (Weaknesses)

Neler iyileştirilebilir?

Rakipleriniz sizin zayıf bulduğu yönleri neler?

Satışlarınızı kaybettiren şey nedir?

Fırsatlar (Opportunities)

Düşündüğünüz fırsatlar ne?

İşletmenizin algısı olumlu mu?

Güçlü yönleriniz fırsatlara yol açar mı?

Tehditler (Threats)

İşletmeniz hangi engellerle karşı karşıya?

Rakiplerinizi sizden daha fazla mı çalışıyor? Bu ne anlama geliyor?

Son teknolojiye ayak uyduruyor musunuz?

Bunlardan herhangi biri işinizi ciddi derecede tehdit ediyor mu?

Her bir bölümde sizin için nelerin önemli olduğunu bildiğinizden, listeleri önceliklendirdiğinizden ve güncel tuttuğunuzdan emin olun.

Strateji

Gerekli bilgileri topladıktan ve önceliklerinizi seçtikten sonra, işiniz için kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştirmeye başlayabilirsiniz. Güçlü taraflarınızla fırsatlarınızı nasıl en üst düzeye çıkarabildiğinizi ve tehditleri nasıl en az indirgemeye çalışacağınızı araştırın. Aynı şekilde, fırsatların zayıf noktalarınızı minimize edip etmediğine bakın tehditlerden kaçının. Bunları bir strateji haline getirdikten sonra, potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için SWOT analizinizi ve stratejinizi yenileyebileceğiniz düzenli toplantılar düzenlemeyi de unutmayın.

Sonuç

Bir SWOT analizi, ihtiyacınız olan tüm bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde tek sayfada düzenlemenize yardımcı olacaktır. Acilen değiştirilmesi gereken alanları belirterek işinize fayda sağlayacak, rakipleriniz hakkında daha derin bir anlayışa sahip olacaksınız. Bu da sizi rakiplerinize göre daha avantajlı bir konuma ulaştıracaktır.

O halde ne bekliyorsunuz?