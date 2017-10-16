İş yeri hekimleri de e-imzaya geçecek

İş yeri hekimleri de e-imzaya geçecek
, 16 Ekim 2017

SGK anlaşmalı kamu ve özel sağlık kuruluşlarında e-reçete kullanımının başlamasından sonra iş yeri hekimleri de yıl sonuna kadar e-reçete uygulamasına dahil olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye’deki eczanelerde kullanılan e-imzalı reçete oranı yüzde 82,32.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla, iş yeri hekimlerinin 2017 yıl sonuna kadar elektronik imza sahibi olmaları gerektiği bildirildi. İş yeri hekimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG Katip) üzerinden e-reçete düzenleyebilmek için e-imza kullanacak. E-devlet stratejisi çerçevesinde uygulamaya konulan sağlık sektöründeki e-imza kullanımı projesi, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının ardından iş yeri hekimlerini de kapsam içerisine dahil ederek yaygınlaşıyor. E-imza, iş yeri hekimlerinin kolay ve kaliteli hizmet sunabilmelerine olanak tanıyacak.

E-reçeteye geçişin maliyet avantajıyla birlikte, hız ve kolaylık sunduğunu belirten E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Kağıt, kırtasiye gideri ve enerji tasarrufu sağlayan e-imza, arşivleme kolaylığı da getiriyor. E-reçete uygulaması, ülke ekonomisine ve sağlık sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlıyor.” dedi.

E-imza sadece hastalarla ilgili işlemlerde değil, hastane içi idari işleyişte, izin, sipariş, satın alma, performans değerlendirme, ilaç siparişleri, laboratuvar raporlarının imzalanması, medikal muhasebe işlemleri ve doktor hak edişleri gibi alanlarda da kullanılabiliyor. E-imza kullanımının sağlık sektöründe yaygınlaşması, iş süreçlerinde iyileşme ve maliyet tasarrufu ile birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

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Tags: e-güven, e-imza

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