İSBAK ve NETAŞ, ‘akıllı şehir’ için güçlerini birleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ. (İSBAK), teknoloji şirketi NETAŞ ile “İstanbul, Akıllı Şehir” projesi için çözümler geliştirilmesi, Ağ Yönetim ve Operasyon Merkezleri kurulması ve işletilmesi amacıyla, Barselona Mobile World Congress’te (Dünya Mobil Kongresi) bir iş birliği protokolü imzalandı.

Medeniyetlerin beşiği İstanbul’a yakışır projelerle İstanbul’u dünyada bir marka şehir haline getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı NETAŞ arasında, akıllı şehirlerin güçlü ağ sistemi ile donatılması ve ağ yönetiminin sağlanmasına yönelik bir iş birliği protokolü yapıldı. Protokol, 28 Şubat tarihinde Barselona Dünya Mobil Kongresi’nde İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed Alyürük ile NETAŞ CEO’su C. Müjdat Altay tarafından imzalandı.

İSBAK ve NETAŞ arasında hayata geçen iş birliği protokolü; akıllı şehir çözümleri için ortak projeler geliştirilmesinin yanı sıra bu projelerin omurgasını oluşturacak ağlar için Ağ Yönetim ve Operasyon Merkezlerinin kurulması ve işletilmesini kapsıyor. Akıllı şehir çözümleri ile Nesnelerin İnterneti alanında teknik bilgi paylaşımında bulunacak iki kurum, güçlerini birleştirerek hızlı-kazanım projeleri geliştirmeyi hedefliyor. İşbirliği kapsamında mevcut altyapıya destek sağlayacak yeni bir ağ sisteminin kurulumu da yer alıyor.