İşinize faydası olacak 4 veri bilimi sertifikası

İş hayatınızda bir veri bilimcisi olarak mı ilerlemek istiyorsunuz? Bu veri bilimi sertifikalarından birine sahip olmak BT’deki en gözde mesleklerden birinde öne çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Veri bilimcisi BT’deki en gözde mesleklerden biri. Hatta en iyi mesleklerden biri olarak öne çıkıyor. Eğer bu alana girmek ya da rekabeti öne çıkarmak istiyorsanız, veri bilimi sertifikalarından başka yere bakmanıza gerek yok.

Veri bilimi neredeyse her şirket ve endüstri için çok önemli ancak işe alım yöneticilerinin aradığı beceriler işletmeler ve endüstriler arasında değişiklik gösterebilir. Sertifikalar da bir üstünlük kazanmanın en iyi yollarından biridir. Çünkü endüstride bulmanız zor olduğu niş becerilerinizi geliştirmenize imkan sunarlar. Ayrıca yeteneklerinize de büyük katkısı olur. Bu sertifikalardan en az birinin işiniz için çok faydalı olacağından emin olabilirsiniz.

Dell EMC Proven Profesyonel sertifika programı

Dell EMC, “endüstrinin en kapsamlı öğrenme ve sertifikasyon programı” olarak tanımladığı, bu alanda pratik bir uygulamayla yaklaşmayı vaat eden bir veri bilimi sertifikası sunuyor. Sınavı tamamladıktan sonra, bir veri bilimcisinde olması gereken becerilere sahip oluyor ve “Proven Professional” (kanıtlanmış profesyonel) olarak tanımlanıyorsunuz. Veri bilimi sertifikası, bir yardımcı seviye ve bir uzman seviyesi sunuyor.

SAS Veri Bilimi Akademisi

SAS Veri Bilimi Akademisi üç program içeriyor: büyük veri becerilerine odaklanan bir program, veri analitiği yeteneklerine odaklanan bir program ve hem veri analitiğine hem de büyük veri becerilerine odaklanan bir program. Uygulamalı eğitim, alıştırma, vaka incelemeleri ve SAS topluluğuna erişimle veri bilim araçlarını kullanarak deneyim elde etmek için harika bir yoldur. Dersleri pazartesiden cumaya kadar altı hafta boyunca yüz yüze tamamlayabilirsiniz. Ya da kendi temanızı seçebilir ve altı ay boyunca kendi zamanınızda kursu tamamlamakta mümkün.

Microsoft Sertifikalı Çözümler Uzmanı Sertifikası (MCSE)

MCSE sertifikaları, veri bilimi de dahil olmak üzere çok çeşitli BT uzmanlık ve becerileri kapsıyor. Veri bilimi sertifikaları için Microsoft, iş uygulamalarına odaklanan ve veri yönetimi ve analitik üzerine odaklanan iki ders sunuyor. Bununla birlikte, her ders MCSE Sertifika programı kapsamında önceden sertifikasyon yapmayı gerektiriyor, bu nedenle önce gereksinimleri kontrol ettiğinizden emin olmanız gerekiyor.

Cloudera Certified Associate (CCA) Sertifikası

CCA sınavı temel bilgilerinizi geliştirici, veri analisti ve Cloudera’nın kurumsal yazılım yöneticisi olacağınızı belirliyor. CCA sınavını geçerek sertifikanızı kazandığınızda, işverenlerin, bir veri bilimcisi olmak için gerekli olan temel becerilere sahip olduğunuzu göstermiş oluyor. Ayrıca, başlangıç aşamasında ve güçlü bir portföye ya da geçmiş bir iş tecrübesine sahip değilseniz, yeteneklerinizi kanıtlamak için harika bir yoldur.