İşletmeler için Instagram’da başarı

Ayda 600 milyon ziyaretçisi ile Instagram en önemli pazarlama alanlarından biri. İşletmenizi doğru konumladığınızda, iyi paylaşımlar yaptığınızda ve doğru bir strateji izlediğinizde müşteri sayınızı ve satışlarınızı katlamanız mümkün.

2010 yılında yayın hayatına başlayan Instagram, en hızlı büyüyen ve reklam pazarından ciddi pay kapan sosyal ağlardan biri. Yalnızca fotoğraf paylaşımı yapılan ve yalnızca iOS platformunda çalışan Instagram, kısa sürede hızla büyüdü. Facebook bu platformun başarılı olacağını önceden kestirmeyi başardı ve 9 Nisan 2012 tarihinde tam 1 milyar dolar ödeyerek satın aldı. 2015 yılında Instagram’ın toplam reklam geliri 595 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı sonunda bu rakamın 3 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Her ay 600 milyondan fazla kullanıcı Instagram’ı ziyaret ederek fotoğraf ve videoları izliyor, yorumlar yapıyor ve daha da önemlisi yeni satın alacakları ürünler için karar veriyor.

Bu rakamlara baktığımızda Instagram’ın en popüler pazarlama platformlarından biri olması kaçınılmaz hale geliyor. İşletme sahipleri açısından baktığımızda bunun anlamı potansiyel olarak ulaşabilecekleri milyonlarca müşteri demek. Ancak her işletme, bu devasa ağdan istenilen şekilde faydalanamıyor. Hesapların kötü yönetilmesi, paylaşımların hedef kitle ile uyumsuz olması, takipçi sayısının yeterince artırılamaması gibi etkenler yüzünden sosyal ağ macerası çok kısa sürebiliyor. Uzmanların önerileri doğrultusunda hazırladığımız bu liste, Instagram’da işletmenizi çok daha başarılı bir şekilde konumlandırmanıza yardımcı olabilir.

İşletme profili açın

Business.instagram.com adresinden erişebileceğiniz sayfayı kullanarak işletme hesabı açtığınızdan emin olun. Birçok kuruluş standart kullanıcı profili ile Instagram’a giriş yapıyor. İşletme hesabı ise size potansiyel müşteri kitleniz hakkında çok daha fazla bilgi sunar. Ayrıca gönderdiğiniz her bir mesajın kimler tarafından okunduğu ile ilgili daha detaylı istatistiki bilgilere kavuşur, böylece gönderilerinizi daha başarılı bir şekilde konumlandırabilirsiniz.

İşletmenizi ya da markanızı iyi tanıtın

Kullanıcılar markanızı ya da işletmenizi takip etmeden önce 2 şeye bakacaklar; paylaşımlarınız ve profil bilginiz. Bu yüzden profil bilginizi kısa, öz ancak çarpıcı yazdığınızdan emin olun. Profil bilginiz aynı zamanda sizinle iletişime geçilebilecek en önemli alanlardan biri. Buraya iletişim bilgilerini doğru koyduğunuzdan emin olun.

Fotoğraf gönderdiğinizi unutmayın

Instagram bir fotoğraf paylaşım platformu olarak kuruldu. Her ne kadar fotoğraf altına metin girebiliyor olsanız da, kullanıcıların büyük bir çoğunluğu bu metni ancak fotoğraf etkileyici ise okurlar. Dolayısıyla metnin içeriğine değil, gönderdiğiniz fotoğrafın çarpıcı olmasına daha fazla odaklanın. Kullanıcılar zaman çizelgelerini aşağı doğru kaydırırken, sizin gönderdiğiniz fotoğrafta takılıp kalsınlar.

Hashtag kullanımını dikkatli yapın

Instagram’da yeni şeyler keşfetmenin yolu hashtag kullanımıdır. Kullanıcıların sizi bulabilmeleri için doğru hashtag kullandığınızdan emin olun. Ancak burada abartıya kaçıp, gönderdiğiniz mesaj ya da işletmenizin içeriği ile alakasız hashtagler kullandığınızda kullanıcıları kızdırmaktan başka bir şey yapmamış olursunuz. Mümkünse işletmenizi anlatan daha özel ve kimsenin kullanmadığı hashtagleri daha sık kullanın. Bu sayede aramalarda ön plana çıkma şansınız artacaktır.

Robot olmayın

Instagram hesabını bir insanın kullandığını takipçilerinize hissettirin. Kimi işletmeler kullanıcıların mesajlarına cevap vermez ya da standart kalıpları kullanırlar. Takipçileriniz size bir soru sorduğunda, karşısındakinin gerçek bir insan olduğunu hissettiren cevaplar vererek sadakatlerini artırabilirsiniz.

Takipçilerinizi özel hissettirin

Yalnızca Instagram takipçilerinize özel yapacağınız indirimler ve fırsatlar, takipçi sayınızın hızlı bir şekilde artmasını sağlayabilir. Pek çok Instagram kullanıcısı, arkadaşına yeni hesapları önermekten çekinmezler. Fırsatlar ve indirimler yakaladıkları bu hesapları da önereceklerdir. Bu tarz indirim gönderimlerinizde, yalnızca kendi işletmenize özel bir hashtag ve resim çerçevesi kullanarak eski fırsatların da görülebilmesine imkan tanıyın.

Reklam verin

Instagram’a her ay 600 milyondan fazla kullanıcı geliyor. Hesaplarınızı daha aktif hale getirmek, daha fazla müşteriye ulaşmak için reklam vermeyi düşünebileceğiniz en iyi platformlardan biri. İşletmelere özel sunulan çözümler sayesinde hedef kitlenize ulaşabilecek reklam çalışmaları yapmanız mümkün olacaktır. Reklamlarınızda yalnızca satış değil, daha fazla takipçi kazanmak için de hedefler ortaya koyabilirsiniz.

Murat Yıldız