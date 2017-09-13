İşletmeler için Pixus Black video izleme çözümleri

Elektronik güvenlik sistemleri distribütörü Y3K, uçtan uca video izleme çözümü sunan markası Pixus’un Black serisiyle işletmeler için fiyat/performans değeri yüksek güvenlik yatırımı imkanı sunuyor.

Günümüzde her boyutta işletmede kullanılan, olmazsa olmaz elektronik güvenlik sistemlerinden biridir güvenlik kameraları. Uzun yıllar boyunca evrim geçiren güvenlik kameralarının arkasında artık teknolojik olarak gelişmiş ve farklı sistemlerle entegre olmayı başaran bir yapı var. Kameranın yanı sıra kayıt, yönetim ve analiz işlevlerini üstlenen donanım ve yazılımlar da sistemin önemli parçalarını oluşturuyor.

Pixus ürün gamı içinde, IP ve TVI kameralar ile bu kameraların yönetimini ve kaydını sağlayan donanım ve yazılımlar bulunuyor. Pixus tarafından geliştirilen yazılımlar sayesinde kameralar kolayca diğer elektronik güvenlik sistemlerine entegre hale getirilebiliyor.

Geçiş kontrol sistemlerine entegre edilebilmesi sayesinde, Pixus Black ürün portföyündeki kameralardan alınan görüntülerle kart okuyucularından gelen veriler örtüştürülüyor. Bu sayede yetkisiz geçiş halinde ilgili kapıya entegre edilen kameranın görüntüsü güvenlik görevlilerine iletiliyor. Pixus Black entegrasyonuyla geçiş kontrol sistemi yazılımının yönetim açısından önemli avantajları oluyor. Örneğin izinsiz geçişin olduğu olay anına ait görüntüye tıklandığında, kayıt sisteminden video olarak bunu izleme imkanı mümkün oluyor. Bu da olayların araştırılması, incelenmesi esnasında delil sağlamak adına kolaylık sağlıyor.

Ücretsiz video analiz imkanı ile anlaşılır veriler sunuyor

Pixus Black’in ilgili modellerinde standart olarak sunulan gelişmiş video analiz özelliği sayesinde; kameralarla alan ihlali, belli bir hattı aşma veya ters yönde hareket tespiti yapılabiliyor. Video Analiz özellikleri Pixus DVRlar sayesinde belirli sayıdaki analog kameralarla da yapılabiliyor. Farklı algoritmalar sayesinde, tüm video analizler sorunsuz ve pürüzsüz bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir alan ihlali durumuna karşı anında önlem alınmasına yardımcı oluyor.

Kullanıcılar uzaktan izleyebiliyor

Pixus Black’in portföyündeki kameralarla birlikte ücretsiz olarak verilen video yönetim yazılımları sayesinde kullanıcılar güvenlik kameralarına, mobil cihazları yada Windows tabanlı bilgisayarları üzerinden uzaktan erişerek hem ayarları değiştirebiliyor hem de izleme yapabiliyor.

Hem ekonomik hem teknolojik

Günümüzde özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarda güvenlik konusunda ekonomik yatırım yapmak önemli hale geldi. Pixus Black’in kaliteden ödün vermeden bu ihtiyacı karşıladığını dile getiren Pixus Ürün Müdürü Yücel Simitçi, “Pixus Black serisiyle ekonomik bir ürün portföyü sunabiliyor, stoktan hızlı teslimat yapabiliyoruz. Müşterilerimiz beklemeden küçük ve orta ölçekli projeler için bizden hızlıca ürün temin edebiliyorlar.” şeklinde konuştu.