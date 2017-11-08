İşletmelerin bulut bilişim ihtiyacı artıyor

Arizona Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, dünya çapındaki şirketlerin sahip oldukları tüm veri miktarı her yıl ikiye katlanıyor.

Bununla birlikte, BT harcamalarındaki artış yıllık ortalama yüzde 5 ile sınırlı kalırken her yıl dünya çapında üretilen veri miktarının yüzde 40 artması bekleniyor.

Nesnelerin interneti, video içeriklerin artışı ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler nedeniyle verinin katlanarak arttığına dikkat çeken Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Bu veri artışını iyi değerlendiren şirketlerin rakiplerinin önüne geçeceği aşikâr. Günümüzde ortaya çıkan dijitalleşme ve yarattığı etki göz önünde bulundurulduğunda bu veri artışına hazırlıklı olmak gerekiyor” dedi.

Hızlı veri artışı ve sağladığı diğer avantajlar nedeniyle bulut bilişim hizmetlerine olan ilginin hızla arttığına değinen Abalı, “Radore olarak sunduğumuz genel ve hibrit bulut hizmetleriyle müşterilerimiz teknik altyapıyla ilgili detaylar üzerinde efor sarf etmeden sadece işlerine odaklanabiliyorlar. Esnek ve ölçeklenebilir bulut hizmetlerimiz sayesinde oldukça kolay bir şekilde veri artışını da istedikleri gibi yönetebiliyorlar” şeklinde konuştu.

Günümüzde CIO’ların en fazla tercih ettiği, planları arasında ilk sırada yer alan çözüm hibrit bulut. IDC verilerine göre, kurumsal işletmelerin yüzde 80’inden fazlası 2017 yılında hibrit bulut altyapısını kullanacak. M2S’in verilerine göre Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i bulut bilişime sıcak bakarken, yüzde 57’si BT hizmetlerinde yerel şirketleri tercih ediyor.