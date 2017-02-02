İşletmeniz Nesnelerin İnternetine hazır mı?

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba EMEA Başkan Yardımcısı Morten Illum, “Nesnelerin İnterneti (IoT) kurumunuzu dönüştürecektir” konusu ile ilgili bir makale kaleme aldı. İşte o yazı:

Nesnelerin İnterneti (IoT) kurumunuzu dönüştürecektir.

Bunu daha önce hiç duydunuz mu?

Bağlantılı cihazlardaki patlama ve onları ana operasyonlarında kullanmayı benimseyen kurumların sayısındaki artışla birlikte analistler şimdi, 2020’ye kadar 20 milyardan fazla “nesne”nin kullanımda olacağını tahmin ediyorlar. Ancak, bunlar bildiğimiz kurumlarımızı nasıl dönüştürecekler?

Son birkaç yılda mobil teknolojinin işyerlerini nasıl etkilediği konusunda deprem niteliğindeki değişimi gördük. Sabit kablolu masaüstlerinden esnek, dijital işbirliği ortamlarına, bütün sektörler, ofis binalarında, üretim alanlarında veya endüstriyel ortamlarda bu mobil teknolojilerin etkisinde kaldılar. Ancak şimdi bir sonraki aşamaya geçiliyor, kurumlar IoT’nin kazançlarını görmeye ve hissetmeye başlıyorlar, bu kazançların arasında maliyet tasarrufu, verimlilik artışı ve gelişmiş müşteri deneyimleri var.

Teknoloji yoluyla işyerini dönüştürme

Peki, bu değişim neden önemli. Akıllı konferans salonu yönetimi uygulaması ‘Robin’i ele alalım. Gerekli olanaklara sahip toplantı odanızın rezervasyonunu yaparak yönetim sürecini iyileştiriyor, çalışanlar bir kaç akıllı telefon işlemi ile boş bir toplantı odasını bulabiliyor, rezervasyon yapabiliyor ve yerleşebiliyorlar, toplantı için gittiklerinde otomatik olarak bir Microsoft ‘Skype for Business’ oturumu başlatılıyor, zamandan tasarruf ediliyor. Topluca bu küçük etkiler, çalışma ortamında genel verimlilik ve memnuniyetteki artışa yardımcı olabiliyor.

Benzer teknolojiler İsviçre bankası UBS gibi kurumların, sabit çalışma şartlarından, artık çalışanların sabit bir çalışma alanına, iş istasyonuna ve telefona sahip olmadığı hot desking gibi çalışma sistemlerine geçmesine izin veriyor. Bu, rekabetçi başarı için gerekli olan yeniliklerle sonuçlanan işbirliği ortamları tiplerini sağlarken, mekânları da en üst seviyeye taşıyor.

Endüstriyel ve imalât sektörleri de IoT fırsatlarını benimsiyorlar. Operasyonel teknoloji, daha etkin ve verimli süreçleri desteklemek, maliyetleri düşürmek ve kârlılığı daha artırmak için bilgi teknolojisi ile birlikte çalışıyor.

Avantajlı ol, akıllı ol

Büyük Veri yeni bir kavram değil, ancak şimdi dijital işyerlerinde çok sayıda insan, yer ve nesnenin bulunmasıyla birlikte veri miktarları da patlama derecesinde artıyor. Sonuç olarak, bu ciddi miktarlardaki verileri işlemek için gerekli olan bilgi işlem gücünün bir kısmını bir ağa veya Intelligent Edge’e taşımak anlamlı olacaktır. Burada teknolojiler, IoT özellikli aydınlatmadan ısıtmaya ve imalât süreçlerinden endüstriyel sistemlere kadar herhangi bir şeyi birbirine bağlıyor ve otomatikleştiriyor.

Arkadaşımız Robin gibi uygulamalar, mobil ve IoT cihazlarını bağlayıp veri transfer etmek için sadece bir ana sistem gerektirmez, işyeri, operasyon, marka ve tanımladığım gibi BT deneyimleri yaratmak için çeşitli analitik süreçleri de uygular.

Dahası, işyerinin dört duvarının dışında bu verileri birleştirecek sayısız fırsat var – bağlantılı otomobilleri, akıllı park sayaçlarını ve LTE veya düşük güçlü kablosuz sinyaller gibi harici bağlantı çözümlerinin olduğu trafik kontrolünü düşünün.

Önce temele odaklanın

Intelligent Edge üç katman içerir. Birinci katman temeldir. Tanıdık teknolojileri (yerel alan ağı, kablosuz yerel alan ağı, geniş alan ağı) ve Bluetooth, Düşük Enerji algılayıcıları ve birleşik kenar sistemleri gibi modern yenilikleri içeren bir altyapıdır.

Katman ikide yerel alan platform teknolojileri (mobilite veya önce-mobil platformları), kurumunuzdaki cihazları yönetirken, geniş alan platformları evrensel IoT’yi kullanırlar ve bir bölgedeki milyarlarca cihazı bağlanmaya odaklanırlar.

Sonunda, kurumların dijital işyerlerini çalıştırmak için ihtiyaç duydukları deneyimleri sağlayan uygulama ve servislerin geliştirilmesinde gerekli olan güçlü bir iş ortaklığı ekosistemi katman üçü oluşturur. Tipik bir ekosistem, yeni nesil yenilikçileri ve Microsoft gibi kurumsal oyuncuları içerir.

Başarının anahtarı

İşte büyük ölçekli IoT’nin potansiyelini göstermenin zamanı geldi. Aşağıda, bu bağlantılı cihazları organizasyonunuza tanıtmak için sıraladığım beş püf noktası var:

1. Ortamınızı hazır tutun

Bugün nerede olduğunuzu anlamadan başarılı bir strateji geliştirmek imkansızdır. Uç noktalarınızın, onlara hizmet eden çözümlerin ve temeldeki altyapı ve mimarilerin profilini çıkarın.

2. Kullanılabilecek tüm verileri ayıkladığınızdan emin olun

Bu, veri merkezinden kenara kadar modern kablolu ve kablosuz teknolojilerin yanı sıra, uzaktaki kullanıcıları ve sistemleri daha öteye bağlamak için çözümler de gerektirir.

3. Kurumunuzu tam olarak koruyun

Hareket halindeki ve duran verileri koruyan teknolojileri kullanın. Şüpheli aktiviteleri tespit etmenin yanı sıra bu aktiviteyi gösteren cihazları karantinaya almak ve bağlantısını kesmek için makine öğrenimi ve yapay zekâyı kullanan yenilikçi çözümleri de bunlara dahil edin.

4. Bilginin kilidini açın

Çalışanlarınız, müşterileriniz ve dünya hakkında geniş kapsamlı bilgi toplayan çözümler kullanın. Bu teknolojiler, davranışların para kazanabileceğiniz öngörülere dönüştürülmesine yardım eder.

5. Kârlılığı artırın

Çalışanlarınız, müşterileriniz, süreçleriniz ve tedarik zincirinizden en fazlasını elde etmenin yeni yollarını bulmak için, topladığınız verileri diğer üçüncü parti beslemeleri ile birlikte analiz eden akıllı yenilikleri benimseyin.

Sektörünüz veya kurumunuz ne olursa olsun, modern bir Intelligent Edge mimarisini benimsemek, kurumunuza uygun bir ölçekte IoT’nin potansiyelini kullanmak açısından kritik olabilir. IoT, maliyetleri düşürme, güvenliği artırma ve daha iyi müşteri deneyimi gibi kazançlar sağlayarak, bugün bildiğimiz işi dönüştürecektir.