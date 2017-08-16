İstanbul Bilgi Üniversitesi, Panasonic işbirliğiyle 7/24 canlı yayına başladı

Panasonic’in yeni nesil teknolojileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin uygulama laboratuvarında kullanıldı.

Panasonic’in IP tabanlı canlı yayın altyapısıyla metrelerce kablo çekmeden ve canlı yayın aracı kurmadan kampüsün her noktasından 7/24 yayın yapmaya başladıklarını söyleyen Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğretim görevlisi Alper Özçakır, “Bu sayede canlı yayın kabiliyetimizi ve etkinliğimizi ciddi şekilde artırdık” dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, televizyon yayıncılığı uygulama laboratuvarı RGB’yi, teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak hayata geçirmek için Panasonic’le işbirliği yaptı. Dijitalle televizyonu birleştirerek 7 gün 24 saat yayın yapabilecek altyapıya sahip bir stüdyo ve donanıma ihtiyaç duyan fakülte, Panasonic’in yeni nesil stüdyo altyapısı ile kamera ve yayın ekipmanlarını tercih etti. Öğrencilerin gerçek bir televizyon yayıncılığı deneyimi yaşamasının hedeflendiği laboratuvarda, 60’ın üzerinde iletişim fakültesi ve meslek yüksekokulu öğrencisi uygulama yapabiliyor.

Kampüsün her noktasından canlı yayın

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Alper Özçakır, Panasonic’in IP tabanlı kameralarını kullanmaya başladıktan sonra canlı yayın süreçlerinin çok kolaylaştığını söyledi. Özçakır; “Burada öğrencilerle birlikte Panasonic cihazlarla canlı yayın kabiliyetimizi ve etkinliğimizi artırdık. Çünkü kampüsün herhangi bir noktasından Panasonic AJ-PX270 kameranın IP ve ethernet altyapısını kullanarak metrelerce SDI kablo çekmeden rejiye görüntü alabiliyoruz. Bu sayede kampüsün herhangi bir noktasındaki etkinliği canlı yayınlayabilecek bir altyapıya sahip olduk. Eskiden olsa canlı yayın aracımızı kurup, metrelerce kablo çekmemiz gerekirdi” dedi.

Robot kameralarla farklı çekim formatları geliştirildi

Robot kameralar sayesinde televizyon yayıncılığında farklı çekim formatları geliştirebildiklerini ifade eden Özçakır, sözlerine şöyle devam etti: “Öğrencilerimiz sekiz konuklu bir programı bu robot kamerayı programlayarak tekli, ikili ve üçlü planlarla çekebiliyorlar. Yine farklı bir binada çekim yaptığımızda, bunu da Panasonic AJ-PX270′ in IP bağlantı kabiliyeti sayesinde gerçekleştireceğiz.”