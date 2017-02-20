İstanbul Yeni Havalimanı’nın bu yıl ikinci kez düzenleyeceği, “İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması”nın başvuruları www.hayallerineuc.com websitesi üzerinden 20 Şubat- 10 Mart tarihleri arasında yapılabilecek. Yarışmayla lise öğrencileri, İTÜ’lü akademisyenlerden eğitim alacak; tasarladıkları uçakları finalde yarıştıracak.

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanını inşa eden İGA’nın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile beraber bu yıl ikincisini düzenlediği ‘İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması’ başvuruları 20 Şubat’ta başlıyor.

Havacılık alanında farkındalık yaratarak bilgi düzeyinin arttırılması hedefiyle İstanbul’daki lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışma, aynı zamanda gençlerin havacılık / uçak mühendisliği gibi alanlara daha çok yönelmesini sağlamayı ve bu alandaki kaliteli iş gücü yaratmayı amaçlıyor.

İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören lise öğrencilerinin katılabileceği yarışma; başvuru, teorik eğitim, pratik eğitim ve final olmak üzere dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamada öğrenciler, referans mektupları ve 250 kelimeyi geçmeyen bir niyet yazısı ile birlikte 10 Mart tarihine kadar yarışmaya www.hayallerineuc.com websitesi üzerinden başvurabilecekler. Sonraki aşamada ön değerlendirme ekibi başvuruları inceleyerek eğitimlere katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek ve öğrenciler üç haftasonu boyunca sürecek eğitimlere katılacak. Teorik eğitimler tamamlanınca, öğrenciler pratik eğitime geçebilmek için değerlendirme sınavına girecekler. Bu sınavda başarı gösteren 20 öğrenci, gruplar halinde, bir model uçağı adım adım tasarlayacakları ve beş haftasonu sürecek bir pratik eğitimden geçecekler. 14 Mayıs’ta yapılacak yarışma finalinde ise öğrenciler yaptıkları model uçakları jürilerinin beğenisine sunacak ve birincilik ödülü için yarışacak. İGA’nın geliştirdiği projede öğrencilere eğitimlerin tamamını Uçak ve Uzay Bilimleri konusunda uzman İTÜ’lü öğretim üyeleri ve mühendisler verecek.

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan takım, teknoloji marketlerinde geçerli olacak 6 bin TL değerinde hediye çeki kazanacak; ikinci takım 4 bin TL, üçüncü takım ise 2 bin TL değerinde hediye çekiyle ödüllendirilecek.