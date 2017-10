İstanbul Maker Faire etkinliği başladı!

Kendin Yap (Do It Yourself) kültürünü benimseyenleri buluşturan İstanbul Maker Faire başladı. İlgi çeken icatlar, müzik ve etkinliklerle keyifli vakit geçirmek isteyenler 29 Ekim Pazar Günü’ne kadar Haydarpaşa Garı’nı ücretsiz ziyaret edebilecek.

Bu yıl Bahçeşehir Koleji’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Maker Faire’e katılan 7’den 77’ye herkes, eğlenceli outdoor aktiviteler, atölye çalışmaları ve canlı müzik performanslarıyla eğlenirken, sergilenecek 300 Maker projesini de yakından görme fırsatını yakalıyor.

Üretmeye, keşfetmeye, icat çıkarmaya ve merak etmeye teşvik edenlerin buluştuğu büyük bir kutlama olan İstanbul Maker Faire 29 Ekim Pazar gününe kadar Haydarpaşa Garı’nda başladı. Kendin Yap (Do It Yourself) kültürünü benimseyenleri bir araya getiren olan etkinlikte, icat çıkaran mucitler, mühendisler, ustalar, sanatçılar, amatörler, öğrenciler, sanayiciler ve Start-Up’lardan oluşan Makerlar projelerini sergileyecek.

Birbirinden farklı yaklaşık 300 Maker projesinin yer alacağı etkinlikte, eğlenceli outdoor aktiviteler, atölye çalışmaları, dron yarışları ve canlı müzik performansları bir arada sunuluyor. Kendi Bisikletini Kendin Yap, Ahşap Tasarım Atölyesi, 3D Modelleme, Drone Programlamaya Girişi, Robot Programlama, Devre Tasarımı gibi atölye çalışmaları da meraklılarıyla buluşacak. Sabah 10:00’dan akşam 18:00’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan etkinlik keyifli zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak.

15.000’den fazla ziyaretçi beklenen etkinlikte Ana Sponsor Bahçeşehir Koleji, Teknoloji ve İletişim İş Ortağı Turkcell, İnovasyon İş Ortağı Türkiye İş Bankası oldu. Radyo İş Ortağı Radyo Voyage’ın keyifli müziğiyle şenlik havasında geçecek olan İstanbul Maker Faire’de Caner Yavaş ve orkestrası, Trio Sonic ve Arda Yıldırım canlı performanslarıyla katılımcılara benzersiz müzik ziyafeti yaşatacak. Pet05 street projects ise sokak sanatının önemli bir parçası olan Graffiti performansıyla ziyaretçilerle buluşturacak. 7’den 77’ye herkese hitap eden etkinlikte herkes hem Kendin Yap kültürünü yakından tanıyacak hem de doyasıya eğlenecek.

INTEGRA 3646’da İstanbul Maker Faire’de

İstanbul Maker Faire Ana Sponsoru Bahçeşehir Koleji, en önemli uluslararası robotik turnuvalarından FIRST® Robotics’te her yıl önemli başarılara imza atan ve geçtiğimiz yıllarda Judges Award ve Team Spirit Award gibi ödülleri kazanan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı INTEGRA-3646’da Maker Faire’de olacak. Bu yıl Mart ayında Kaliforniya’da düzenlenen FRC Turnuvası’nda yarışmanın en saygın ödülü “Chairman’s Award”ı ülkemize ikinci kez kazandıran INTEGRA 3646, Houston’da gerçekleşen dünya şampiyonasında 4 bin takım arasında ilk 3’e girerek “California Bölgesel Şampiyonluğu ve Chairman Dünya Finalistliği” ödüllerinin sahibi olarak da tarihi bir zafere imza atmıştı. INTEGRA 3646, İstanbul Maker Faire’de uluslararası başarılar kazandığı projelerini meraklılarına sunacak ve katılımcılarla birlikte birbirinden farklı atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Zeka Küpü ve Arıkovanı Turkcell Vagonunda

Teknoloji ve İletişim İş Ortağı Turkcell, etkinlik alanındaki vagonunda ziyaretçilerin deneyimleyebileceği çok sayıda etkinlik sunacak. Turkcell’in 2 yıldır yürüttüğü Zeka Küpü projesi kapsamında üstün yetenekli çocuklara dağıtılan Maker ve Kodlama Kiti kullanılarak yapılan projelerin sergileneceği etkinlikte; Turkcell vagonunda kurulacak atölyelerle ziyaretçiler Maker ve Kodlama kitleri kullanarak kendi projelerini nasıl hayata geçirebileceklerini görecek. Turkcell vagonunda ayrıca kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda fonlama kampanyasını başarıyla tamamlamış ve ürünleşmiş girişimler, ziyaretçilere ilham vermek üzere sergilenecek.

Türkiye İş Bankası kodlama atölyeleri düzenleyecek

İstanbul Maker Faire’in İnovasyon İş Ortağı İş Bankası, ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programının girişimlerinden olan Scode’un etkinlik boyunca Workup vagonunda düzenleyeceği kodlama atölyeleri ile katılımcılara kodlama eğitimi verecek. Ayrıca İş Bankası, çok yakın zamanda lanse ettiği Dijital Kumbarası’nı okul çağındaki çocuklara birebir deneyimletecek.