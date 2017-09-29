İstanbul Sanayi Odası’ndan Türk girişimi Cosa’ya ödül

Akıllı oda termostatı olarak hizmet veren Türk girişimi Cosa, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Ödülleri’nde Özel kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı.

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik enerji kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen, “İSO Enerji Verimliliği Ödülleri” sahiplerini buldu. Ödül plaketleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın katılımıyla, 28 Eylül 2017 tarihinde İSO Odakule binasında gerçekleşen törende kazananlara takdim edildi. Türkiye’nin ilk ve tek akıllı oda termostatı olarak hizmet veren Türk girişimi Cosa, bu önemli törende İSO tarafından Özel kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Cosa, geliştirdiği teknolojiler sayesinde klima ve kombileri akıllı cep telefonları üzerinden kontrol altında tutarak doğalgaz faturalarında ortalama %30’a, klimaların elektrik tüketiminde ise %40’a varan kadar tasarruf sağlıyor.

Akıllı oda termostatı Cosa’nın Kurucu Ortağı Dr. Emre Erkin, konuyla ilgili olarak şu sözleri aktardı: “Cosa olarak, enerji tüketiminde büyük bir yer tutan klima ve kombileri akıllı hale getirerek doğalgaz ve elektrik faturalarında %40’lara varan tasarruf sağlayan Türkiye’nin ile ve tek yerli firmasıyız. Bu tasarrufu yeni nesil teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz akıllı oda termostatı ürünümüz ile sağlıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı İTÜ Enerji Teknokenti içerisinde sürdürüyoruz.

Ekonomiye ve enerjinin tasarruflu tüketilmesine katkı sağlamayı ilke edinmiş bir şirket olarak bu alanda yaptığımız çalışmaların geri dönüşünü somut olarak görmek bizleri çok mutlu etti. Ürünümüzü farklı ihtiyaçlara özel çözümler sunmak için geliştirmeye ve Ar-Ge yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Bize bu ödülü layık gören İSO ailesine sonsuz teşekkürler.”