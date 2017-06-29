iStock artık Türkçe

iStock artık Türkçe
, 29 Haziran 2017

iStock, web sitesini Türkçe olarak kullanıma sunduğunu duyurdu.

Kaliteli royalty free görsel ve videoların orijinal kaynağı iStock, web sitesini Türkçe olarak kullanıma sunduğunu duyurdu. Söz konusu gelişme, markaların dijital ve mobil öncelikli içeriklere odaklandığı ve güçlü görsellerin, başarılı kampanyalar için olmazsa olmaz hale geldiği Türkiye’de, stok içeriklerin artan popülaritesini yansıtıyor.

iStock, kullanıcılarından gelen geri bildirimler doğrultusunda, Türkiye’deki kullanıcılarının platform üzerinde Türkçe kelimeler ve tabirler kullanarak görsel medya ve tasarım içerikleri aramalarını mümkün kılmak amacıyla siteyi yerelleştirdi. Kullanıcılar artık kendi dillerinde araştırma yaparak iStock’tan profesyonel görsellere daha iyi bir deneyimle ulaşacaklar.

iStock sitesi artık İngilizce’ye ek olarak aralarında Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Portekizce ( Portekiz ve Brezilya ), Lehçe, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, İsveççe, Türkçe ve Geleneksel Çince’nin (Hong Kong) de bulunduğu 14 dilde kullanılabiliyor.

Türkçe olarak aranabilen örnek kelime ve tabirler:

Tavla Asker tavlası, erkek tavlası, kız tavlası
Simit Susamlı simit, gevrek, simitçi
Hamam Türk Hamamı, Göbek taşı, Osmanlı Hamamı
Türk kahvesi Cezve, fal, telve

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: iStock

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Google’ın yeni sohbet uygulaması “Allo” kullanıma çıktı

Google’ın yeni sohbet uygulaması “Allo” kullanıma çıktı

Türk Telekom’un Sesli Adımlar Uygulaması İTÜ’de kullanıma sunuldu

Türk Telekom’un Sesli Adımlar Uygulaması İTÜ’de kullanıma sunuldu

TP-Link ürün kurulumlarını gösterdiği sitesini yeniledi

TP-Link ürün kurulumlarını gösterdiği sitesini yeniledi

3 boyutlu ev inşa eden yazıcı CES 2016’da

3 boyutlu ev inşa eden yazıcı CES 2016’da

HTC Türkiye’ye yeni Genel Müdür

HTC Türkiye’ye yeni Genel Müdür

Piar İletişim’den ilk online PR mağazası

Piar İletişim’den ilk online PR mağazası

Turkcell’den Adil Kullanım Koşulları (AKK) açıklaması!

Turkcell’den Adil Kullanım Koşulları (AKK) açıklaması!

Samsung yeni Galaxy Note7’yi tanıttı!

Samsung yeni Galaxy Note7’yi tanıttı!

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *