iStock artık Türkçe

iStock, web sitesini Türkçe olarak kullanıma sunduğunu duyurdu.

Kaliteli royalty free görsel ve videoların orijinal kaynağı iStock, web sitesini Türkçe olarak kullanıma sunduğunu duyurdu. Söz konusu gelişme, markaların dijital ve mobil öncelikli içeriklere odaklandığı ve güçlü görsellerin, başarılı kampanyalar için olmazsa olmaz hale geldiği Türkiye’de, stok içeriklerin artan popülaritesini yansıtıyor.

iStock, kullanıcılarından gelen geri bildirimler doğrultusunda, Türkiye’deki kullanıcılarının platform üzerinde Türkçe kelimeler ve tabirler kullanarak görsel medya ve tasarım içerikleri aramalarını mümkün kılmak amacıyla siteyi yerelleştirdi. Kullanıcılar artık kendi dillerinde araştırma yaparak iStock’tan profesyonel görsellere daha iyi bir deneyimle ulaşacaklar.

iStock sitesi artık İngilizce’ye ek olarak aralarında Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Portekizce ( Portekiz ve Brezilya ), Lehçe, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, İsveççe, Türkçe ve Geleneksel Çince’nin (Hong Kong) de bulunduğu 14 dilde kullanılabiliyor.

Türkçe olarak aranabilen örnek kelime ve tabirler:

Tavla Asker tavlası, erkek tavlası, kız tavlası

Simit Susamlı simit, gevrek, simitçi

Hamam Türk Hamamı, Göbek taşı, Osmanlı Hamamı

Türk kahvesi Cezve, fal, telve