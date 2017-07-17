IT harcamaları 4.5 trilyon dolara ulaşabilir

Analist firması Gartner’ın en son tahminine göre, global IT harcaması 2017’de 4.5 trilyon dolar olacak. Firma, kurumsal yazılımda yüzde 7.5 büyümeyi bulabileceği tahmininde bulunuyor.

Geçen yıl IT harcamalarına göre yüzde 2.4 artış gösteren bu rakam, Gartner’ın 2017 harcama tahmininin bir daha gözden geçirmiş halidir. Başlangıçta yüzde 2.7’lik bir büyümeyi öngören firma, doların diğer para birimlerine kıyasla yükselişiyle Nisan ayında bu durumu yüzde 1.4’e düşürdü. Doların değer kaybetmesiyle Gartner büyüme tahminini tekrar yükseltti ve başlangıçtaki tahmininden daha düşük olsa da, bu rakam toplam IT harcama büyümesinin sadece yüzde 0.3 olduğu 2016’dan önemli ölçüde yukarı çıktı.

Firma, en büyük artışın yüzde 7.5’tan fazla yükseleceğini söylediği kurumsal yazılım pazarında yaşanacağını öngörüyor. Cihazlar (PC’ler, tabletler ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere) yaklaşık yüzde 4 büyüyerek 654 milyar dolarlık toplam bir değere ulaşacak. Veri merkezi sistemleri ve iletişim hizmetleri gibi diğer alanlarda, az ancak yine olumlu bir büyüme yaşanacak.

Gartner’ın Başkan Yardımcısı ve ünlü analisti John-David Lovelock, “SaaS tabanlı kurumsal uygulamalarına benimsenme oranı artmasıyla birlikte, buluttan iletilen IT operasyon yönetimi araçlarının kabulünde artış görülüyor” dedi.

“Bu bulut tabanlı araçlar, şirketlere daha hızlı bir şekilde uygulama sürümü döngülerini yönetmelerine yardımcı olmak, daha hızlı işlevsellik kazandırmak ve yeni teknolojileri benimsemeleri için altyapı ve operasyon imkanı sunar. Eğer altyapı ve operasyonlar (I&O) ekibi hızla değişen ortamı görüntüleyemiyor ve takip edemiyorsa, nihayetinde son kullanıcı deneyimine, marka yansılamalarının yanı sıra mali yönden de etkisi olan altyapı ve uygulama servisinin bozulma riski taşır.”