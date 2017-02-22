IT yöneticileri ve CIO’lar için en iyi TED konuşmaları

İş dönüşümü, liderlik, veri ve teknolojinin kullanımı hakkında en iyi TED konuşmaları…



TED konuşmaları, adından da anlaşılacağı gibi kısaltmanın ilk kelimesi (TED -Technology, Entertainment, Design) IT üzerinde her zaman büyük bir etkiye sahip.

‘Yaymaya değer fikirler‘ mottosuna sahip konferansın var oluş amacı ise farklı alanlardaki ileri derecede bilgi sahibi kişilerin bilgi alışverişine zemin oluşturmak. Konuşmacılara fikirlerini en yenilikçi ve çekici biçimde sunmaları için en fazla 18 dakikalık süre veriliyor.

Biz de IT yöneticileri ve CIO’lar için önemli bilgilerin verildiği ve görüşlerin paylaşıldığı en dikkat çekici konuşmaları bir araya getirdik.

Dan Pink: Motivasyon Bilmecesi

Kariyer analisti Dan Pink, sosyal bilimcilerin bildiği ama yöneticilerin bilmediği bir gerçekten yola çıkarak motivasyon bilmecesini inceliyor: Geleneksel ödüller düşündüğümüz kadar etkili değildir. Aydınlatıcı hikayeleri — ve belki de sizi ileri götürecek yolu dinleyin.

Joi Ito: İnovasyon yapmak mı istiyorsunuz? “Şimdi-ci” olun

İnternetten öncesini hatırlıyor musunuz? diye soruyor Joi İto. “İnsanların bir zamanlar geleceği tahmin etmeye çalıştıklarını hatırlıyor musunuz?”. MIT Media Lab’in başkanı, bu merak uyandırıcı konuşmada geleceğe dair tahminleri bırakıp şimdiki anı yaratmak için yeni bir yaklaşımı paylaşıyor: Doğru fikre sahip olup olmadığınıza dair izin veya kanıt beklemeden hızla geliştirme ve durmadan iyileştirme. Bu tür aşağıdan yukarıya inovasyonun günümüzde en ilginç ve fütüristik projelerde görüldüğünü ve bunun da çevrenizde şu an olan bitene karşı açık ve uyanık olmakla başladığını söylüyor. Önerisi ise fütürist olmak değil, şimdi-ci olmak.

Philip Evans: Veriler iş dünyasını nasıl değiştirecek?

Gelecekte iş dünyası neye benzeyecek? Philip Evans bu bilgilendirici konuşmasında, stratejideki uzun soluklu iki teorinin kısaca üzerinde duruyor ve aslında neden geçersiz olduklarını düşündüğünü açıklıyor.

Simon Sinek: Mükemmel liderler bir harekete nasıl ilham verirler

Simon Sinek’in “Niçin” ile başlayan basit fakat güçlü bir ilham verici liderlik modeli var. ‘Apple’, ‘Martin Luther King’ ve ‘Wright’ Kardeşler den örnekler veriyor.

Jim Hemerling: Sürekli değişen bir çağda liderlik etmek için 5 yol

Değişikliğin zor olması gerektiğini kim söylüyor? Organizasyonel değişim uzmanı Jim Hemerling, işinizi bugünün sürekli değişen dünyasında uyarlamanın, tükenmek değil canlandırıcı olabileceğini düşünüyor.