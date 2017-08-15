İTÜ Çekirdek’ten girişimciliğe 20 milyon TL destek

İTÜ Çekirdek’ten girişimciliğe 20 milyon TL destek
, 15 Ağustos 2017

İTÜ Çekirdek, son 5 senede 722 projeye ve 1.613 girişimciye 20 milyon TL’lik yatırım desteğinde bulundu.

İTÜ Çekirdek’in her dönem sonu gerçekleştirdiği Big Bang adlı yarışmasında ise sadece geçen sene 5 milyon TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Big Bang böylelikle dünyanın girişimcilere en fazla kaynak sağlayan ilk üç girişimcilik yarışması arasında yer aldı.

Girişimcileri proje aşamasından başlayarak destekleyen ve süreç içinde eğitimler, mentorluk, geniş network imkanı, çalışma alanları ve ürün geliştirmeye olanak tanıyan laboratuvar ile destekleyen İTÜ Çekirdek, Big Bang yarışması ile de girişimcilerin yatırım almalarına olanak tanıyor.

İTÜ Çekirdek süreci ve Big Bang ile birlikte işlerini büyütme olanağı yakalayan girişimciler başarı hikayelerine imza atıyor. Buna göre İTÜ Çekirdek’te şirketleşme aşamasını tamamlayan 175 firma toplamda yaklaşık 20 milyon TL’ye varan ciro elde etti. 175 firmanın toplam değerlemesi 400 milyon TL oldu. Bu firmalar 450’den fazla kişiye istihdam sağladı.

Yatırımcılara çağrı
İTÜ Çekirdek, bu sene Kasım ayında gerçekleştirilecek Big Bang 2017’de girişimcilere aktarılacak ödülün artırılması amacıyla yatırımcılara da çağrıda bulunuyor. Melek yatırımcılar, melek yatırım ağları ve risk sermayesi şirketleri, en az 50.000 TL yatırım yapmaya ve jüri üyeleri arasına katılmaya davet ediliyor. Çağrıya cevap verecek yatırımcılarla birlikte girişimcilere 5 milyon TL’nin üzerinde ödülün aktarılması hedefleniyor.

İTÜ Çekirdek sürecine katılmak ve Big Bang’de yarışma şansına sahip olmak için 19 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunulabiliyor. İTÜ Çekirdek hakkında daha fazla bilgi http://www.itucekirdek.com adresinden öğrenilebiliyor.

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