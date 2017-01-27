İyi bir mobil uygulama deneyimi oluşturmak için 6 araç

Kurumsal kullanıcılar tarafından yapılan değerlendirmelere göre en çok tercih edilen mobil uygulama performans yönetimi yazılımlarını sıraladık. Peki ama kurumsal kullanıcılar bu araçlar hakkında neler düşünüyor? Hangi araçları hangi özelliklerinden dolayı tercih ediyor?

Mobil uygulama performans yönetimi (APM –App Performance Management) yazılımları mobil uygulama performansını somut olarak izleme ve mobil uygulamalarda kullanıcı deneyimini etkileyen detayları tespit ederek çözüm imkanı sunan yazılımlardır. Bu yazılımlar tipik olarak hata raporlama, bağlantı takibi ve kullanıcıların uygulamaları aktif olarak kullanma durumu ve uygulama memnuniyeti ölçümü gibi detayları izlemeyi mümkün kılar.

IT Central Station kullanıcı topluluğuna göre mobil uygulama performans yönetim yazılımı seçiminde verilerin izlenebilirliği, güçlü takip özellikleri ve gelişmiş analiz özellikleri konularına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor.

IT Central Station topluluğunda kurumsal kullanıcılar tarafından yapılan değerlendirmelere göre en çok tercih edilen mobil uygulama performans yönetimi yazılımlarını New Relic APM, AppDynamics APM, HPE AppPulse Mobile, Dynatrace, Dell Foglight ve Aternity olarak sıralayabilmek mümkün.

Peki ama kurumsal kullanıcılar bu araçlar hakkında neler düşünüyor? Hangi araçları hangi özelliklerinden dolayı tercih ediyor?

İşte size IT Central Station topluluğunda mobil uygulama performans yönetimi sağlayıcıları konusunda kişilerin bizzat kendilerinin edindikleri tecrübeler doğrultusunda ortaya koydukları fikirler.

New Relic APM

Artılar

New Relic bize çevrimiçi hizmetlerimizin olmasını beklediğimiz kadar hızlı ve güvenilir olmadığını fark etme imkanı sağladı. New Relic araçları sayesinde web sitemizdeki problemleri belirleme, izleme ve düzeltme imkanına kavuşarak bu alanda harcadığımız zamanı farklı çalışmaları gerçekleştirmek için değerlendirdik.

— Marc P. Teknoloji servisi sağlayan bir şirkette teknik proje lideri

Bence New Relic APM’deki en önemli özellik sunulan aracın uygulamanın nasıl çalıştığına şeffaflık kazandırması. Bu durumun daha önceki süreçte uygulamamızda neler olup bittiğini bilmediğimizden dolayı bizim için son derece önemli olduğunu söyleyebilirim. Şu anda uygulamamızda neler olup bittiğini eksiksiz olarak görebiliyor ve hangi kodların çalıştığını anlayabiliyoruz.

—Kyle B. Bir medya şirketinde lider geliştirici

Geliştirilmesi Gereken Yönler

Aracı kullanırken karşılaşmış olduğum çoğu problem hataların izlenmesinin ötesinde sadece yedi günlük geçmişi görüntüleyebilmem konusunda oldu. Toplanan verilerle oluşturulan kayıtlar bazı değişimleri izleme konusunda yeterince uzun süreli değil. Kullanıcıların karşılaştığı hatalar konusunda geçmiş kayıtlara kapsamlı şekilde erişemiyorum.

—David S. Bir toptan satıcıda/dağıtıcıda yazılım kalite uyumu yöneticisi-

Yaşanılan yavaşlık probleminin kaynağına dair daha fazla detay olmasını isterdim. Yavaşlamaya neden olan işlevi bulmasının ötesinde neyin yavaş olduğu ile ilgili detayları bilebiliyor olsaydım farklı olacaktı.

—SrSoftwareEng508 Bir perakende satış şirketinde yazılım mühendisi

AppDynamics APM

Artılar

Farklı ihtiyaçları olan fakat genel anlamda ara yüzün büyük önem taşıdığı geliştirme, kalite uyumu ve ürün grupları gibi farklı ortamların tamamının takibi ve yönetimi için mükemmel araçlar sunuyor. Araç zamanda SaaS tabanlı bir uygulama olması nedeniyle her yerden ekibe dahil olan tüm herkesin araca erişim sağlayabilmesi mümkün oluyor.

—Utkarsh C. Bir danışmanlık şirketinde performans test sorumlusu

Bir uygulamanın performansını bir kaç tıklamayla hemen değerlendirebilir ve uygulamanın dar boğazlarını kolaylıkla görebilirsiniz. Bu araç sayesinde artık reaktiften çok proaktif duruma geldik.

—Jose L. Bir oyun geliştirme Şirketinde uygulama destek uzmanı

Geliştirilmesi Gereken Yönler

AppDynamics’in SAP ve PeopleSoft ortamları için destek veya işlevsellik konularında yeni ölçütleri sunması gerekiyor. Yeni nesil mobil platformlara destek sağlanmasının öncelikli hedefler arasında yer almasını bekliyorum.

—Sid R. Bir teknoloji hizmet şirketinde müşteri desteğinden ve operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı

AppDynamics’in herhangi bir şey için yazılımda yer alan kodların belirlenmesi konusunda daha yeni işlevlerle donatılması gerekiyor. En çok bu özelliği arıyoruz. Şu anda sadece bağlı olmayan noktalar için özel çıkış noktaları ayarlanabiliyor.

—SrSoftwareEng528, Bir finansal hizmet şirketinde yazılım mühendisi

HPE AppPulse Mobile

Artılar

Son kullanıcıların uygulamamızla etkileşimleri neticesinde oluşturulan verilerin tek bir satır kod oluşturulmadan toplandığı etiket listesi özelliğinin olması AppPulse Mobile aracını tercih etmemde etkili oldu.

—Yan A. Bir yazılım AR-GE şirketinin ortak kurucusu ve COO’su

Aracın entegrasyonunu yeni bir geliştirmeye ihtiyaç duymadan 30 dakika içerisinde kolayca sağladım. Tüm çalışanların başını kaşıyacak zamanlarının olmadığı bir dönemde böyle bir imkana sahip olmak gerçekten mükemmeldi.

—Xavier W. Bir teknoloji şirketinde CTO

Geliştirilmesi Gereken Yönler

Analiz ve raporlama konusunda daha fazla özellik olmasını beklerdim. Benzer şekilde bir şeylerin yanlış gitmesi veya anormal durumların ortaya çıkması halinde bildirim özelliğinin bulunması iyi olurdu.

—Zvi L. Bir yatırım şirketinde CTO

AppPulse aracını kullanıcılarımla ilgili yaş ve cinsiyet gibi daha fazla detay sağlıyor olsaydı çok daha fazla beğenebilirdim. Benzer şekilde kullanıcıların uygulamayı kullanma sıklığına göre sınıflandırılabilmesi mümkün olabilirdi.

—Xavier W. Bir teknoloji şirketinde CTO

Dynatrace

Artılar

Aracın en önemli özelliği web uygulamalarında performans ile ilgili değişimleri görmek ve performansta yaşanılan düşüşlerle ilgili tespitlerde bulunmaya yardımcı olması.

—Dan S. Bir yazılım AR-GE şirketinde teknik mimar

Dynatrace mükemmel bir canlı performans takibi sunarak problemlerin büyük bir etkiye neden olmadan kolay ve görsel olarak takip imkanı sunuyor.

—SysAdmin9707 Bir perakende şirketinde sistem yöneticisi

Geliştirilmesi Gereken Yönler

Kurumsal işlemlerin tanımlanması kapsamında daha iyi bilgi sunulması mümkün olabilirdi. Benzer şekilde tekrar eden konularda ve otomatik olay yönetiminin izlenmesinde sunulan altyapının olmasını isterdim.

—Praveesh B. Bir teknoloji hizmeti şirketinde müdür yardımcısı

Tarayıcı ara yüzünün geliştirilmesi gerekiyor. İstediğim bazı detaylara görsel olarak erişememek benim için büyük problemlerden birisi oldu.

—WebExAnalyst Bir turizm şirketinde analist

Dell Foglight

Artılar

Standart izleme özellikleri ve bilgi havuzu bize zaman kazandırarak farklı problemlerin ortaya çıkma ihtimalini azalttı. Bu sayede el ile yapılan pek çok görevi otomatik olarak yapabilir duruma geldik. Artık daha proaktif davranarak farklı sistemleri durumlar arasında öncelik sıralaması yapabiliyoruz. Ayrıca araç üzerinden daha önceki incelemeleri ve performans takibi sağlayan kayıtlara erişim imkanı bulunuyor.

—Robert S. Bir teknoloji hizmeti şirketinde veri yöneticisi

Bir uygulamanın veya uygulama paketinin zaman içerisindeki performansını neredeyse gerçek zamanlı olarak takip edebilmek hem çözüm ortaklarımıza hem de uygulama geliştirme ekibimize büyük fayda sağladı.

—Josh K. Bir yazılım AR-GE şirketinde sistem mühendisi

Geliştirilmesi Gereken Yönler

Özel bölümler oluşturma konusunda daha yenilikçi olması gerekiyor.

—Franco A. Bir teknoloji şirketinde sanallaştırma mimarı/mühendisi

Güncelleme sürecinin iyileştirilmesi gerekiyor. Eklenen ve güncellenen etkenlerimizde olduğu gibi sistemin güncellemesini gerçekleştirdim. Güncelleme işlemi biraz zorlu olmasının yanında planlandığı gibi ilerlemedi.

—Diran S. Bir eğitim şirketinde PeopleSoft yöneticisi

Aternity (Riverbede tarafından satın alındı)

Artılar

Bu platforma ait göstergeler oldukça işlevsel. Özellikle kayıtlar içerisinde bilgisayarların durumunu gösteren bir trendin yer alması önemli bir artı.

—Thomas K. Bir sağlık kuruluşunda altyapı mühendisliği uzmanı

Bizim için Aternity’de sunulan mavi ekran, uygulama hatası ve uygulama çökme gibi durumların analiz edilebildiği ekran en önemli özellik. Bu özellik sayesinde konum veya tarayıcı sürümü gibi farklı ortamlarla ilgili detayları göz önünde bulundurarak değerlendirme yapabiliyoruz.

—Phil T. Bir finansal hizmet şirketinde yönetici

Geliştirilmesi Gereken Yönler

Gösterge ve platformdaki izlenebilirlik geliştirilebilir. Genelde görmek istediğiniz herhangi bir detaya beş veya altı tık ile tam olarak erişebiliyorsunuz erişebiliyorsunuz. Ancak çözüm ortaklarımızın büyük bir kısmı ihtiyaç duyulan veriye kolayca ulaşılamadığından dolayı bu aracı kullanmak istemiyor.

—Jess K. Bir petrol araştırma şirketinde kurumsal performans analisti

Ekranların daha kolay olmasını isterdim. Programın daha az karmaşık olacak şekilde iyileştirilmesi gerekiyor. Dokümantasyon daha iyi olabilir. Ayrıca test için son versiyonu indirebiliyor olmak isterdim.

—CST469 Bir hükümet ajansında CST