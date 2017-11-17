Jaybird’un kablosuz kulaklıkları Türkiye’de satışa sunuldu

Sporcu kulaklıklarıyla öne çıkan Jaybird, Freedom 2 ve X3 modelleriyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Kulak içi kulaklıklar askılarındaki ayarlanabilir klipsleri ve kulaklara rahat şekilde oturabilen formuyla dikkat çekiyor.



Logitech’in geçtiğimiz yıl satın aldığı Jaybird’ün kablosuz kulaklıkları Fredoom 2 ve X3 Türkiye’de satışa çıkıyor. Jaybird’ün kulak içi kulaklıkları, müziğin yalnızca iç mekânlarda değil, dışarıdaki her türlü aktivitede de yanında olmasını isteyenlere hitap ediyor. Speedfit teknolojisine sahip Freedom 2, kulaklara kolayca oturabilen formuyla, kullanım kolaylığı ve konfor sunuyor.

Sporculardan alınan geri bildirimlerle tasarlanan ürünler, güçlü sesi, su geçirmezlik, tere karşı dayanıklılık ve uzun şarj süresiyle koşuculara ve tüm dış mekan aktivitelerine uyum sağlıyor. Ürünler bu özelliklerinin yanında şık tasarımları, hafif ve kompakt formlarıyla da dikkat çekiyor. Jaybird’ün mobil uygulaması “MySound” ile cihazların ses ayarı kişiye göre özelleştirilebiliyor. Uygulama aynı zamanda diğer sporcuların kaydettiği ses ayarlarını deneme şansı da tanıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar, “Son 10 yıldır, müziği dinleme şeklimiz radikal şekilde değişti ve değişmeye devam edecek. Artık, müzik bizimle beraber her yerde. Her gün farklı ortamlarda müzik dinleyen insanlarla karşılaşıyoruz. Jaybird, aktif sporcular ve müziğin gücünü sporuna yansıtmak isteyenler için ürün tasarlamak gibi harika bir amaçla işe koyulmuş. Bu anlamda kullandığı teknolojiden, geliştirdiği ürünlerden ve pazarlama faaliyetlerinden oldukça etkilendik. Jaybird’ün yarattığı doğru ürünlerle, müzik sizi sporunuzda da takip ediyor.” dedi.

Jaybird ürünlerinden FREEDOM 2’nin, Turkcell’de 599 TL‘ye satışa sunulurken, X3 modeli de önümüzdeki günlerde D&R ve Wepublic mağazalarında 599 TL fiyat etiketiyle raflarda boy gösterecek.

Run modeli de yolda

Jaybird’ün kablosuz bir diğer modeli olan RUN ise 2018’in ilk çeyreğinde satışa çıkarılması planlanıyor. Ter ve suya karşı dayanıklı olduğu belirtilen kulaklık, 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik pil ömrü sunuyor. Kulaklığın fiyatı ise henüz belli değil.