Kablo kullanmanıza gerek kalmıyor: HP Deskjet Ink Advantage 5275

Ofisiniz için çok fonksiyonlu bir yazıcı satın almayı düşünüyorsanız, HP Deskjet Ink Advantage 5275 sahip olduğu kablosuz yetenekleriyle ideal bir ürün gibi görünüyor.

HP Deskjet Ink Advantage 5275, All-in-One bir kategorisinde bir model. Bu, baskı, tarama ve kopyalama işlemlerini tek bir cihazdan yapabileceğiniz anlamına geliyor. Çok fonksiyonlu yapıdaki bu cihazda düşük maliyette maksimum performans amaçlanmış. Siyah rengiyle oldukça şık görünen cihazın ön tarafında tek modlu dokunmatik siyah beyaz bir ekran yer alıyor. Türkçe menüsü olan bu ekrandan cihazın ayarlarına ulaşabiliyorsunuz.

Cihazın en önemli özelliği ise kablosuz ağ ile mobil cihazlarınızdan ürünün fonksiyonlarını rahatça yerine getirebilmeniz. Deskjet Ink Advantage 5275’i kurmakta gerçekten son derece basit. Birkaç dakika içinde cihazı kurabilir ve yerel kablosuz ağınıza bağlayabilirsiniz. Ancak bunun için bir akıllı telefon kullanmanız gerekiyor. Güç kablosunu prize taktıktan sonra, uygulama mağazasından HP’nin uyumlu uygulamalarını (Smart, ePrint) mobil cihazını indirip kuruyorsunuz. Ve sonrasında sosyal medyadan, buluttan ve kamera galerinizden kolayca çıktılar alabiliyorsunuz. Aynı şekilde tarama yapabilir bunu da e-posta ya da bulutta paylaşmanız mümkün.

Mürekkep püskürtmeli yazıcının çıktı kalitesi de son derece iyi. Siyah baskıda dakikada 10 sayfa, renkli baskıda ise 7 sayfa yazdırabilen ürün, bilgisayardan renkli belgelerde 1200×1200 DPI çözünürlüğe ulaşabiliyor. Günlük baskıları minimum maliyette sunan ürün, aynı maliyete iki kata kadar daha fazla sayfa yazdırmaya imkan sunuyor. Aynı şekilde 120 DPI’da tarama işlemini yerine getiren cihaz, faks ve kopyalama gibi işlevleri de layıkıyla yerine getiriyor. Ofiste ya da evinde kablosuz olarak kullanabilen hepsi bir arada bir yazıcı arayanlar için, Deskjet Ink Advantage 5275 bu ihtiyaçları karşılayacak bir model.

Ali Atilla MEDE