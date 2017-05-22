Kablosuz iş ağları için 8 öneri

Küresel internet çağına ayak uydurmak ve iş yerinizde kullanılan kablosuz ağların daha yüksek performansla çalışması için bu sekiz öneriyi dikkate alın!

Ağ teknolojileri üreticisi Zyxel, kablosuz iş ve ev ağlarının daha etkin kullanılması için 8 önemli başlıkta kullanıcıları uyardı. The Economist tarafından açıklanan rakamlara göre 2020 yılına kadar dünya çapındaki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80’inin elektronik ödeme, gerçek zamanlı sosyal ağ ve bilgi paylaşımı gibi hizmetleri kullanmak için internete bağlanmalarını sağlayacak en az bir süper-mobil bilgisayar ya da cihaz taşıyacak. Ünlü araştırma şirketi Gartner’ın verilerine göre ise 2017 yılına kadar işletmelerin yüzde 90’ı iş yerlerinde Bring Your Own Device-Kendi Cihazını Getir uygulamalarını destekleyecek. Ayrıca Gartner’a göre 2018 yılında kullanıcıların kendilerine ait taşıdıkları cihaz sayısı işletmelerdeki cihaz sayısının iki katına çıkacak.

Bu bilgiler ışığında Zyxel, kablosuz ürünler kullanan küçük ve orta boy işletmeler için önem arz edecek konular için önerileri şu şekilde:

Ölü WiFi Noktaları

İşletme içinde yer alan olası ölü WiFi noktaları genellikle kullanıcılar için önemli bir sorun.. Geleneksel erişim noktaları konumlandırılmaları nedeniyle uzak alanlara ulaşmada sorun yaşar ve duvarlar da WiFi sinyal kalitesini düşürür. Bu sorunla baş etmenin en kolay yolu da akıllı anten teknolojisini kullanmaktır. Akıllı anten teknolojisi, tam 360 derece kapsama özeliği ile ölü nokta sorununa kesin bir çözüm sunar.

Yavaş ve Stabil Olmayan Bağlantı

Birçok kullanıcı ofisteki kablosuz ağ üzerinden internete bağlandığında yavaş ve sürekli gidip gelen dengesiz bir bağlantıyla karşılaşır. Bu sorun özellikle birden fazla Access Point kurulmuş alanlarda daha sık görülür. Birden fazla Access Point sinyallerde enterfere oluşturur bu da dengesiz bağlantının önemli nedenlerinden biridir. WiFi ortamında yer alan diğer ekipmanların yaydığı elektro manyetik dalgalar da yine enterfereye neden olur.. Bunun önüne geçmek ve verimli bir WiFi altyapısı kurmak için Akıllı anten teknolojisine sahip profesyonel Kablosuz genişleticilerin kullanılması gerekmektedir.

Verimli Bant Genişliği Kullanımı

Kablosuz bağlantı yönetiminde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri de aynı ağa bağlı kullanıcılar için bant genişliğinin yetersiz kalmasıdır. Kullanıcıların yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan uygulamaları kullanmasıyla oluşan bant genişliği optimizasyonu talebi kullanıcıların deneyim kalitesini belirleyen en önemli faktör haline geldi. İş ortamlarında bu sorunu çözmek de kaliteli bir WiFi erişimi için kritik önem taşır.

Güvenli Bağlantı ve Siber Güvenlik

Verimlilik, bağlantı güvenliği ve siber güvenlik, sanal dünyada özellikle kişisel gizlilik en önemli konulardan biri haline geldi.. Bağlantı güvenliği ve siber güvenlik bir kablosuz ağı kurarken dikkat edilmesi gereken ana unsurların başında yer alır.

BT Yatırım Değerlendirme

Yönetim etkinliğinin artırılması ve istikrarlı büyüme, kar amacı güden tüm işletmeler için birincil hedef konumunda yer alır. Yöneticilerin korkulu rüyası haline gelen internet altyapısının yenilenme maliyeti bazen küçük ve orta ölçekli kurumlar için ağır bir mali yük anlamına da gelir. Yöneticiler sadece sistem yükseltme maliyetine değil sistemin verimliliğin artırılmasına da dikkat etmek ve bu konu üzerinde düşünmek zorundadır.

İnternet Yönetimi ve Kurulum Verimliliği

BT profesyonelleri için internet yönetimi gündelik işlerinin önemli bir parçası. Geleneksel olarak topolojik bağlantı sistemini yönetmek ve bu konuda konuşmak bir norm haline de gelmiş durumda. Ancak, bu yöntem son derece zaman alıcıdır ve beraberinde yönetim sorunları hatta eksik iş yapmaya neden olabilir. Dahası yeni sistem kurulurken ya da mevcut sistem yükseltilirken BT personeli, olası hata ve sorunlar karşısında her zaman tetikte olmalıdır. Bu nedenle, yönetim ve dağıtım etkinliğini sağlayacak bir optimizasyon yönetim aracı iş performansını belirleyen çok önemli bir faktör olacaktır.

Kolay Ürün Tasarımı

Kablosuz erişim noktaları, daha iyi kapsama alanı için örneğin tavana yakın olan yüksek yerlere monte edilmelidir. Oteller, restoranlar ve konferans merkezleri gibi iç tasarımı önemli olan şirketler; aynı zamanda ürün, ürünün verimi yanı sıra çevrelerine iç tasarımına uygun olup olmadığını göz önünde bulundurmalıdır.

Çevre Dostu Ürünler

Çevre dostu ürünler ve Yeşil BT-Green IT günümüzde önemli başlıklardan bir tanesi. Kurumlar, kamu inşaat ve bölgesel güvenlik düzenlemeleri gibi çalışmalarında, kullanım güvenliği, çevre dostu, enerji tasarrufuna uygun, malzemelere yöneliyor. Bu gibi kaliteli malzeme talepleri de ürün alımlarında önemli başlıklardan bir tanesi olmuş durumda.