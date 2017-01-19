Kaby Lake işlemcili Monster bilgisayarlar satışta

Monster, Kaby Lake işlemci ailesine mensup 7. nesil Intel işlemcileriyle geliyor.



Kaby Lake işlemcilerle gücüne güç katan Monster’ın yeni oyun bilgisayarları, sahip olduğu NVIDIA GTX 1060, GTX 1070 ve GTX 1080 grafik kartları, 1570 MB/s okuma 540 MB/s yazma hızına sahip Intel 600P Serisi SSD depolama birimleri ve 2400 MHz hızında DDR4L belleklerle kullanıcılarına daima en yeni teknolojiyi sunuyor. Ayrıca USB 3.1 Gen2 (Type-C) / ThunderboltTM 3 Combo Portu ve VR teknolojisini de kullanıcılara sunuluyor.

Monster’ın Intel Kaby Lake işlemci ailesiyle Tulpar T5 ve Tulpar T7 modelleri satışa sunuldu.