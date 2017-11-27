Kadın CIO’lar erkeklerden daha fazla zam alıyor

KPMG’nin Harvey Nash ile gerçekleştirdiği 2017 CIO Araştırması, teknoloji sektöründeki kadınların kariyerlerinde ilerleyemediğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre sektördeki kadın lider oranı iki yıldır yüzde 9’da kaldı. Ancak BT yöneticisi kadın sayısı artmasa da bu görevi sürdüren kadınların maaşları artıyor. Araştırma, kadın CIO’ların erkeklerden daha fazla zam aldıklarına dikkat çekiyor.

Bilgi Teknolojileri sektöründe erkek egemenliği devam ediyor, teknoloji dünyası, kadın liderle arasındaki mesafeyi koruyor. Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG’nin, Harvey Nash ile birlikte bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirdiği dünyanın en büyük BT liderliği araştırması, çok büyük bir hızla gelişen teknoloji dünyasındaki iş rollerinde kadın-erkek eşitliğinin ne durumda olduğunu da inceledi.

Bu yılki araştırma, BT liderliğinde kadınların hayli yavaş ilerlediğini ortaya koydu. Sektörde kadınların liderliğe yükselmesi durakladı. Şirketlerdeki kadın BT yöneticisi oranı geçen yılki gibi yüzde 9’da kaldı. Büyük işletmelerde bu oran yüzde 11’e kadar yükselse de daha küçük şirketlerde yüzde 8’e kadar düşüyor. Araştırmaya katılan şirket yöneticileri, çok hızlı değişen teknoloji sektöründe kadın lider konusunda yaşanan bu duraklamayı değerlendirdi. BT alanında insan kaynağı yetersizliğine dikkat çeken katılımcılar, şirketlerin nitelikli personel bulma ve onları koruma zorluklarını dile getirdi.

Kadın teknoloji lideri sayısının hayli düşük olmasına rağmen araştırmaya katılanların yüzde 44’ü, şirketlerindeki çeşitlilik oranından memnun olduklarını ifade etti. Yüzde 35’i orandan memnun olmadıklarını ve bunu geliştirecek planlamalar yaptıklarını belirtti. Sadece yüzde 21’lik kesim tablodan kesinlikle mutlu olmadıklarını söyledi.

Araştırmaya göre çeşitlilik programlarına erişim, işletmenin büyüklüğüne göre değişiyor. BT bütçesi 250 milyon dolardan fazla olan şirketlerde istihdam edilen teknoloji lideri kadın sayısı düşük bütçeli kuruluşlardakilerin neredeyse üç katı fazla.

Bu sonucu yorumlayan KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Sinem Cantürk “Teknoloji odaklı kariyerde kadın oranı dünya genelinde artmıyor. Teknoloji sektöründe kadınlara karşı bir önyargı olduğundan söz edebiliriz. Nüfusun yarısının teknoloji sektöründe temsil edilmemesi çok anlaşılır bir durum değil. Bu gerçeğin farkına vararak yapılan girişimler, geleceğe dönük yatırımlar olsa da durum çabucak değişmiyor. Oysa sektörde az oranda temsil edilen kadınlar, bulundukları her görevde başarılarıyla konuşuluyor. Bu alanda önyargıları yıkmak, kilitleri kırmak gerekiyor. Türkiye teknoloji alanında kadın çalışan ve yönetici oranında pek çok ülkenin önünde yer alıyor. Birçok uluslararası teknoloji şirketi Türkiye ofislerinin liderlerini kadın yöneticiler arasından seçiyor ki bu ülkemiz açısından da son derece olumlu bir yaklaşım. Başka ülkelere örnek olması açısından Türkiye’deki bu başarılı uygulamaların daha da artması ve uluslararası arenada farkındalığın artırılması için öncülüğümüzü sürdürmemiz gerekiyor.” dedi.

Maaş artışı erkeklerden fazla

KPMG ve Harvey Nash’in araştırması, teknoloji sektöründeki başka bir gerçeği daha ortaya koydu. Sektördeki oranları yüzde 10’u bulmasa da kadın liderler maaş artışlarında erkeklerin önünde gidiyor. Araştırmanın sonuçlarına göre geçen yıl kadın CIO’ların maaşları erkek meslektaşlarına oranla daha fazla arttı. Maaş artışı alan kadın CIO’ların oranı yüzde 42 olurken maaşı zamlanan erkeklerin oranı yüzde 32.