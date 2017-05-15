Kadınlara özel dijital asistan: Pepapp

Kadınların dijital asistanı olma hedefiyle yola çıkan ve İki Türk girişimcinin kurduğu Pepapp’ın 500 bin aktif kullanıcısı bulunuyor.

Pepapp, Kasım 2015 yılından bugüne kadar 1 milyon kez indirildi. Kadınların özel günlerini daha rahat geçirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan uygulama, Emrah Yiğit ve Tolga Araboğlu kuruculuuğundaki ekip tarafından geliştirildi. 2015 yılının Kasım ayında Android, 2016 yılının Ağustos ayında iOS versiyonu kullanıma sunulan Pepapp, kısa süre içinde her iki marketin de “Sağlık ve Fitness” kategorisinde birinci sıraya yerleşti.

Kadınların dijital asistanı olma hedefiyle kullanıma sunulan ve 500 bin kadın tarafından kullanılan Pepapp, kadınların özel günlerinde eğlenceli tavsiyeler verirken, onlarla konuşup, aylık döngüleri içinde en doğurgan oldukları dönemi hesaplıyor. Mobil dijital kadın asistanı Pepapp, aynı zamanda hamile kalmak isteyenlere yardımcı olurken, hamile kalmak istemeyenleri de koruyor. Uygulama içinde yakın zamanda aktif olacak ‘Uzmanım’ bölümüyle kullanıcılar kadın doğum, beslenme, astroloji gibi konularla ilgili çeşitli uzmanlara soru sorabilecek.

İlk tur yatırımını Hollandalı Ideafield kuluçka merkezinden alan Pepapp, 22 – 25 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Startup Turkey etkinliğinde Türkiye’nin en iyi 15 startup’ı arasına girerek birçok yerli ve yabancı yatırımcının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Ücretsiz olan Pepapp uygulaması hem iOS hem de Android platformlarında kullanılabiliyor.