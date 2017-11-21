Türkiye’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 192 alışveriş artışı görülen Kara Cuma, RTB House araştırmasına göre her yıl ivme kazanıyor ve bu yıl daha da çok alışveriş yaşanacak

Bu yıl 24 Kasım’a denk gelen Kara Cuma, e-ticaret mağazaları için en yoğun günlerden biri ve büyük satış hedeflerini karşılamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. RTB House’un araştırmasına göre, her yıl ivme kazanan Kara Cuma, bu yıl daha da çok satış getirecek.

Adobe Digital Insights’a göre, Kara Cuma’da dünya çapında gerçekleşen çevrimiçi satışlar, 2016’da 3 milyar doları aştı. Bu rakamların, artan çevrimiçi harcamaların bir sonucu olarak 2017’de daha da yükselmesi bekleniyor. Perakende mağazalarında karşılaşılan kalabalık sıralar, sınırlı zaman ve yüzlerce müşteri, alışveriş yapanları bu yoğunluktan kaçınmak için çevrimiçi alışverişe yönlendiriyor.

Dünyanın önde gelen reklamcıları için gelişmiş yeniden hedefleme teknolojileri sunan global şirket RTB House, Kara Cuma popülaritesinin her yıl nasıl arttığını araştırmak üzere yüzlerce kampanyayı inceledi. 10 ülkede 400’den fazla kampanya üzerinde yapılan incelemelere göre, bir önceki yıla kıyasla 2016’daki Kara Cuma, e-ticaret şirketlerine yüzde 106’nın üzerinde daha fazla insan çekti ve yüzde 204 daha fazla ticari işlem gerçekleşmesini sağladı. Kara Cuma 2016’da e-mağazalar, neredeyse yüzde 65 daha fazla insan tarafından ziyaret edildi ve Kasım ayının geri kalanının ortalamasından yüzde 170 daha fazla işlem gerçekleştirildi.

Türkiye’de alışveriş oranı her yıl artıyor

2016 yılında Kara Cuma sırasında çevrimiçi mağazalar, Kasım ayı genelinin ortalamasından yüzde 5’in üzerinde daha fazla insan tarafından ziyaret edildi. Buna ek olarak müşteriler, Kasım ayı ortalamasından yüzde 37’nin üzerinde daha fazla işlem yaptı.

Bir önceki yıla kıyasla 2016 yılında Kara Cuma döneminde, çevrimiçi mağazalarda yüzde 192’nin üstünde daha fazla alışveriş yapıldı. Kara Cuma’dan sonraki ilk Pazartesi için literatüre geçen Siber Pazartesi’de ise Kasım ayının ortalamasından yüzde 15’in üzerinde daha fazla işlem yapıldı.

Kara Cuma’nın bu yıl daha da popüler olmasını beklediklerini dile getiren RTB House Doğu Avrupa Bölge Direktörü Ömer Aras, “Geçen yıl Kara Cuma’daki dönüşüm oranı, neredeyse Kasım 2015 ortalamasından yüzde 70 daha iyiydi. Büyüyen reklam harcamaları ve çevrimiçi alışveriş yapan insanların sayısı, bize bu yılki Kara Cumanın bir rekor daha kıracağını gösteriyor.”

Pazarlama uzmanları Kara Cuma için hazırlanmalı

Kara Cuma döneminde pazarlama uzmanları, kendilerini kişiselleştirilmiş reklam kampanyaları ile hazırlayabilir. Kara Cuma sırasında yapay zeka teknolojisinin ve derin öğrenme algoritmalarının gücü ile pazarlamacılar, her bireysel müşteri için en arzu edecekleri ürünleri içeren kreatifler ekrana getirebilir.