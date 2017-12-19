Kaspersky ABD’nin yasaklama kararını temyize götürüyor

Şirket, basında çıkan haberleri, söylentileri ve doğrulanmamış iddiaları temel alarak hazırlanan Bağlayıcı Faal Yönetmelik’in (Binding Operational Directive) şirketin itibarını ve gelirini etkilediğini belirtiyor.

Kaspersky Lab, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın aldığı ve şirketin ürünlerinin federal kurumlarda kullanılmasını yasaklayan Bağlayıcı Faal Yönetmelik 17-01 kararını temyize götüreceğini açıkladı.

Kaspersky Lab, ABD devlet kurumlarının şirketin ürün ve çözümlerini kullanmasını yasaklayan Bağlayıcı Faal Yönetmelik’e itiraz etmek ve anayasadan doğan adil yargılanma hakkını kullanmak amacıyla, Hukuk Usulü Kanunu uyarınca temyiz başvurusunda bulundu. Şirket, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın anayasaya aykırı kararının doğruluğu kanıtlanmamış ve kaynağı belirsiz haberler, ilgili iddialar ve söylentiler gibi taraflı ve teknik olmayan kaynaklara göre alındığını belirtiyor. Bunun yanı sıra ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, iddiaların aksini ispatlaması için şirkete gerekli adil yargılanma hakkını vermediği ve şirketin hatalı davranışına dair bir kanıt ortaya koymadığı dile getiriliyor.

Şirketin, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı incelemeye yönelik işbirliği taleplerinin tümü yazılı olarak bulunuyor. Şeffaflığa, güvenilir teknolojiler ve hizmetler geliştirmeye, devletler ve BT güvenliği endüstrisiyle dünya çapında işbirliği yaparak siber tehditlere karşı savaşmaya gösterdiği uzun süreli bağlılığı nedeniyle Kaspersky Lab, temmuz ayının ortalarında ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan ulaşarak, şirketin kendisi, çalışmaları veya ürünleriyle ilgili bilgi sunmayı ve yardım etmeyi teklif etti. Ağustos ayının ortasında, ABD İç Güvenlik Bakanlığı işbirliği teklifini aldığını, bilgi sağlama teklifine teşekkür ettiğini ve konu hakkında ilerleyen dönemde Kaspersky Lab ile iletişime geçmek istediğini dile getirdi. Ancak ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen bir sonraki haber, 13 Eylül 2017 tarihinde Bağlayıcı Faal Yönetmelik 17-01’in bildirilmesi oldu.

Sonuç olarak, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın eylemleri şirketin BT güvenliği endüstrisindeki itibarına ve ABD’deki satışlarına büyük zarar verdi. Alınan karar, Kaspersky Lab’in müşterilerini koruma, kaynağı ve amacı ne olursa olsun siber tehditlerle mücadele prensiplerini haksız bir şekilde sorgulanır hale getirdi. Temyiz sürecinde Kaspersky Lab, ABD Anayasası ve federal kanunlara göre sahip olduğu adil yargılanma hakkını korumayı ve ticari operasyonlarına, ABD’deki çalışanlarına ve ABD’deki iş ortaklarına verilen zararı düzeltmeyi umuyor.

Kaspersky Lab CEO’su Eugene Kaspersky, “Kaspersky Lab’e iddialarla ilgili adil bir fırsat verilmediği ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın eylemini doğrulayacak hiçbir teknik kanıt sunulmadığından, bu konuda şirket için en iyisi kendisini savunmak olacaktır. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın kararı ne olursa olsun, biz asıl önemli olanı yapmaya devam edeceğiz: Dünyayı siber suça karşı daha güvenli hale getireceğiz” dedi.