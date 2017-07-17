Kaspersky Lab, DS Virgin Racing Formula E takımına sponsor oldu
DS Virgin Racing ve Kaspersky Lab, yarış takımının kullandığı cihazların siber tehditlere karşı korunması için inovatif ve uzun soluklu yeni bir ortaklığa imza attıklarını duyurdu.
Duyuru, DS Virgin Racing’in Brooklyn’deki New Lab tesisinde düzenlediği ve iş dünyasının iklim değişikliği ile mücadeledeki rolünü tartışmak için kentin 250’yi aşkın en etkili liderlerini bir araya getiren “İnovasyon Zirvesi” sırasında, Virgin kurucusu Sir Richard Branson ile birlikte gerçekleştirildi.
New York’ta düzenlenen Formula E yarışının açılışı öncesinde başlayacak olan ortaklık kapsamında Kaspersky Lab ve DS Virgin Racing ekipleri, bilinen ve bilinmeyen siber tehditlere karşı koruma sağlamak için dünya standartlarında siber güvenlik çözümleri tasarlamak ve uygulamak için birlikte çalışacak.
Kaspersky Lab CEO ve Başkanı Eugene Kaspersky, “Bir süredir Formula E’yi takip ediyoruz ve bunun motor sporları seyircileriyle çalışmaya devam etmemiz için mantıklı bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda da DS Virgin Racing Formula E Takımı’ndan daha iyi bir seçim yapamazdık. İki şirketin de temelinde teknolojik inovasyon bulunuyor ve aynı zamanda bu inovasyonu müşterilerimize ve dünyaya sunmak konusunda benzer bir vizyon ve tutkuyu paylaşıyoruz” dedi.
Kaspersky Lab, dünya çapında hızla büyüyen Formula E’nin kurucu ekiplerinden birini desteklemesinin yanı sıra, bu sporun beraberinde getirdiği teknik ortamı, internete bağlı ve özerk araçların siber tehditlere karşı korunması kapsamında yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi için önemli bir fırsat olarak görüyor. Söz konusu ortaklıkla birlikte ayrıca Kaspersky Lab logosu, ekibin DS Virgin yarış otomobilleri, garaj alanı ve sürücü tulumları üzerinde görülebilecek.
Kaspersky Lab Satış Bölümü Başkanı Alexander Moiseev, “Otomotiv siber güvenliği alanında kaydettiğimiz ilerleme, kısmen motor sporlarında gösterdiğimiz varlıktan kaynaklanıyor. Motor sporlarını, otomotiv sanayisine yönelik çözümler geliştirirken kullandığımız yeni konseptler ve fikirler için bir test alanı olarak değerlendiriyoruz” dedi.
DS Virgin Racing Takım Müdürü Alex Tai ise, “En iyi korunan ekip olmayı garantilemek için Kaspersky Lab ile ortaklık yapmaktan memnunuz. Siber güvenlik alanında küresel bir lider olan Kaspersky Lab, motor sporları alanında zengin bir mirasa sahip; ekibimizin teknolojisini korumak ve bizi rakiplerimizden üstün tutmak için benzersiz bir güvenlik sağlıyorlar” dedi.