Kaspersky Lab, Sabancı Üniversitesi’nde gençlerle buluştu

Kaspersky Lab, Sabancı Üniversitesi’nde mühendislik öğrencilerine kariyer seçimi konusunda yardımcı olmak üzere düzenlenen TechDays’17 etkinliğine katıldı.

Şirketin uzmanlarından olan ve Teknoloji Konumlandırma Müdürü olarak görev yapan Denis Legezo, öğrencilere siber güvenlik alanındaki kariyer fırsatlarından bahsetti ve bu alandaki kariyerlerin gelecekte nasıl olacağına dair öngörülerini paylaştı.

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı araştırmaya göre Türkiye’deki öğrencilerin %25’i, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki yeteneklerini iş piyasası için yetersiz olarak görürken, diğer bir %25’i ise yeteneklerinin yeterli olup olmadığı konusunda emin değil. Bu, gençlerin işe alım için hangi yeteneklerin gerektiğini bilmediğini ve aynı zamanda, sahip olmadıkları bazı yeteneklerin gerekli olacağını düşündüklerini gösteriyor olabilir.

Dünyanın büyük bir siber güvenlik uzmanı açığı bulunuyor ve araştırma şirketi Gartner, siber güvenlik pazar hacminin 2015’teki 75.4 milyar noktasından 2020 yılına kadar 170 milyar dolara varacağını öngörüyor. IDC’ye göre özellikle güvenlik analizi, tehdit istihbaratı, mobil güvenlik ve bulut güvenliği alanlarındaki harcamalar bu büyümede büyük rol oynayacak. Denis Legezo, artacak uzman açığıyla ilgili olarak şöyle diyor: “Siber güvenlikte kariyer fırsatları konusunda farkındalığı artırmak, bu alanda yetişecek yeteneklerin artmasını sağlayarak, teori ve pratikte öğrenilenlerin beklentileri ve gelecek ihtiyaçları karşılamasını garantiye alabilir. Görevimizi sadece dünyayı siber suçtan korumak olarak değil, aynı zamanda geleceğin siber korumalarının merakını uyandırıp eğitmek olarak da görüyoruz.”

Söz konusu etkinliğe katılımıyla eğitim alanındaki girişimlerini sürdüren Kaspersky Lab’ın, BT güvenliği konusunda genç yetenekleri destekleyen bir takım projeler yürüten Kaspersky Academy adında bir departmanı bulunuyor. Yetenekli gençler arayan ve teşvik eden şirket, siber güvenlik alanındaki bilgi ve yeteneklerini geliştirme imkanı tanıyor ve onlara fark edilme fırsatı sunuyor. Şirkete göre, herkes için güvenli olan bir geleceğin temelinde yeni bir jenerasyon yüksek vasıflı uzmanlar yatıyor.