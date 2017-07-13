Kaspersky Lab, Segment ile B2C distribütörlük anlaşması imzaladı

Kaspersky Lab’ın imzaladığı yeni stratejik ortaklık anlaşmasıyla birlikte, Segment, siber güvenlik devinin Türkiye’deki tüm B2C ürün yelpazesinin dağıtımını yapan distribütörler arasına katıldı.

2003 yılında kurulan ve Türkiye çapında geniş bir satış ve operasyon ağına sahip olan Segment’in faaliyetleri yazılım ve donanım çözümlerine odaklanıyor.

Yeni ortaklığı değerlendiren Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Ivan Romashko, “Türkiye Kaspersky Lab için önemli bir pazar. İş geliştirme tarafında kapsamlı planlarımız var ve satış kanallarımızın daha verimli olması amacıyla düzenlemeler yapmaya devam ediyoruz. Yeniden yapılanma çabalarımız doğrultusunda, Sagment’i B2C pazarı için onaylanmış distribütörlerimiz arasına kattığımız ve geniş satış ekibi aracığıyla perakende zincirlerindeki satışlarımızı artıracağımız için mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin, Segment’in profesyonel satış uzmanlarından en üst düzeyde hizmet alabileceklerine inanıyoruz” dedi.

Segment Pazarlama Direktörü Hakan Ayhan ise, “En fazla test edilen ve en fazla ödüllendirilen global siber güvenlik şirketiyle ortak olduğumuz için heyecanlıyız. Kurulu satış ağımız sayesinde, Kaspersky Lab ülke çapında daha fazla ev kullanıcısına ulaşabilecek. Böylece kullanıcılar da en iyi güvenlik yazılımları ve servislerinden yaralanarak internette güvenle gezinebilecekler” dedi.

