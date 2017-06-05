Kaspersky Lab ve AVL’den araç siber güvenliği için iş birliği

Kaspersky Lab ve AVL Software and Functions, yeni nesil otomotiv sistemleri geliştirilmesi alanındaki siber güvenlik zorluklarını aşmak amacıyla birlikte çalışarak, kapsamlı bir ortaklık yaklaşımıyla, gelişmiş ve gömülü güvenlik teknolojileri geliştirecek.

Uzaktan teşhis, telematik ve bilgi-eğlence sistemleri gibi, araç ve bulut veya başka bir altyapı arasındaki iletişim kanallarını kullanan araç fonksiyonlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Araçlarla yapılan ver alışverişi birçok teknolojik fırsatın kapılarını açsa da, bu kanallar siber saldırıların da hedefi olmaya başlıyor. Bir araca zorla girilerek güvenliğinin, gizliliğinin ve finansal değerlerinin ihlal edilmesi riski, aracın tüm özelliklerinin korunması için metodik, organizasyonel ve teknik bir takım önlemlerin varlığını zorunlu kılıyor.

Kaspersky Lab ve AVL Software and Functions, yeni nesil otomotiv sistemleri geliştirilmesi alanındaki siber güvenlik zorluklarını aşmak amacıyla birlikte çalışarak, kapsamlı bir ortaklık yaklaşımıyla, gelişmiş ve gömülü güvenlik teknolojileri geliştirecek.

AVL Software and Functions GmbH Genel Müdürü Dr. Georg Schwab ve Kaspersky Lab CSO’su Alex Moiseev, 1 Haziran 2017 günü Almanya’nın Regensburg şehrinde işbirliği anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya göre:

Araç bileşenlerinin birbirleriyle ve aracın diğer harici altyapılarla dışarıdan müdahalelere karşı güvenli bir şekilde iletişim kurmasını sağlayacak bir yazılım çözümü ortaklaşa bir şekilde geliştirilecek

Gömülü otomotiv geliştirme süreçleri ile en iyi siber güvenlik pratikleri ve teknolojileri arasında bir köprü kurulacak

Güvenlik ürünleri, araç bileşenleriyle paket halinde sunulacak ve otomobil imalatı endüstrisi için tasarlanan kapsamlı güvenlik çözümleri teşvik edilecek, tanıtılacak

Otomotiv güvenliği için bir eğitim ve koçluk portföyü oluşturulacak

Geleceğin bağlantılı ve sürücüsüz otomobilleri için güvenlik sağlayabilmek adına, kapsamlı bir portföy üzerinden söz konusu iş genişletilecek

İş birliğinin ana hedeflerden biri, otomobil üreticilerinin üretim planlarıyla uyumlu donanımlar ve ek yazılım bileşenleri yardımıyla bir Güvenli İletişim Birimi (SCU / Secure Communication Unit veya Car Gateway) geliştirip kullanabilmesini sağlayacak, güvenilir ve esnek bir yazılım platformu yaratmak. İlk aşamada kavram kanıtlama amacıyla geliştirilecek olan SCU çözümü, güvenlikle ilişkili doğrulama ve sağlama metotlarıyla test edilecek. Bu kapsamlı geliştirme paketi sadece endüstrinin ihtiyacı olan teknik çözümleri üretmekle kalmayacak, aynı zamanda araç yazılımlarının tasarımları gereği güvenli olmasını sağlayacak yeni konseptler ortaya koyacak.

Kaspersky Lab ve teknoloji ortağı AVL Software and Functions GmbH, geliştirecekleri güvenli iletişim platformunun ilk örneğini 12-17 Eylül tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleştirilecek olan New Mobility World / IAA 2017 fuarında tanıtacak.

Kaspersky Lab CSO’su Alex Moiseev, konuyla ilgili yaptığı yorumda şöyle dedi: “Kaspersky Lab’ın otomotiv güvenliği uzmanları, bağlantılı araçların zayıf noktalarını ve giderek artan, siber saldırıya müsait kısımlarını yıllardır gözlemliyor. Bağlantılı araba ekosisteminin bütünüyle güvenliğinin sağlanmasının tek yolu, siber güvenlik uzmanlarıyla otomotiv endüstrisindeki meslektaşlarının yakın bir iş birliği yapmasından geçiyor. AVL Software and Functions GmbH ile girdiğimiz ortaklık, araç içi güvenlikle başlayıp, araçtan araca ve araçtan altyapıya iletişimi de kapsayacak şekilde genişleyecek olan bu yolculuğun önemli bir aşaması.”

AVL Software and Functions GmbH Genel Müdürü Georg Schwab ise: “Arabaların çevreleriyle olan iletişimini sağlayan kanalların güvenli ve güvenilir olmasının önemi, bir otomotiv şirketi olan AVL’nin karşılaştığı konu. AVL, güvenlik çözümlerinin konsept ve uygulamalarına kapsamlı bir yaklaşım göstermek ve araç siber güvenliğinde öncü iş ortağı olmak için çok tecrübeli bir siber güvenlik şirketi olan Kaspersky Lab ile olan işbirliğine odaklandı” dedi.