Kaspersky Lab’dan Android için ücretsiz VPN

Kaspersky Lab, Android cihazlara özel olarak internet üzerinden aktarılan kullanıcı verilerini korumaya yarayan yeni ücretsiz Kaspersky Secure Connection for Android uygulamasını kullanıma sundu.

Uygulama kullanım kolaylığı ve mümkün olan en üst seviye koruma için çeşitli durumlara uyum sağlayabilmesiyle öne çıkıyor. Veri trafiği, cihazın bağlandığı Wi-Fi ağının yanı sıra, ziyaret edilen sitelerin ve açılan uygulamaların güvenlik seviyesine bağlı olarak otomatik olarak etkinleşiyor.

Trafik şifreleme veya daha çok bilindiği adıyla VPN (Virtual Private Network – Sanal Özel Ağ), internet bağlantısı üzerinden iletilen bilgilerin ele geçirilip kötü amaçla kullanılmasını engeller. Örneğin, hesap şifrelerini, özel iletişimi veya paylaşılan hassas fotoğrafları, ziyaret edilen siteleri ve yapılan alış-verişleri güvene alır. Bu, özellikle de yabancı kablosuz ağlara bağlanıldığında önemlidir çünkü siber suçlular bu tür ağları birer tuzak olarak kullanabilir. Kaspersky Lab’in yaptığı araştırmaya göre, dünya çapında her dört kablosuz ağdan biri (%28) güvenli değil.

Kaspersky Secure Connection for Android, kullanıcıların gizliliğini ve kişisel bilgilerini bu tehditten korumayı hedefliyor. Uygulama, ayarlara bağlı olarak, alınan ve gönderilen tüm veri trafiğini sürekli olarak şifreleyebiliyor veya bunu güvenliğin özellikle önemli olduğu zamanlarda, mesela kullanıcı güvensiz bir Wi-Fi ağına bağlandığı zaman yapabiliyor. Ayrıca, finansal bilgiler içeren web siteleri ve uygulamalar (bankalar, e-ticaret siteleri, ödeme sistemleri) veya sosyal ağlar açılırken koruma özelliğini varsayılan olarak aktif hale getiriyor. Kullanıcı ayrıca ek olarak koruma istediği siteleri veya uygulamaları da seçebiliyor.

Kaspersky Secure Connection, sınır sayıda cihaz için her gün cihaz başına 200 MB trafiği ücretsiz olarak şifreliyor. My Kaspersky portalına kaydolan kullanıcılar ise gün başına 300 MB trafik hakkı elde ediyor. Ücretli sürüm ise seçilen aboneliğe göre aylık veya yıllık olarak beş cihaza kadar sınırsız trafik vadediyor.