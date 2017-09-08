Kaspersky Lab’tan ücretsiz güvenlik çözümü

Kaspersky Lab, ev kullanıcılarına yönelik amiral gemisi ürünlerinin yeni sürümlerini kullanıma sundu. Şirket ayrıca Windows kullanıcılarını siber tehditlerden korumayı amaçlayan ücretsiz bir çözümü de ekledi.

Güncellenmiş olan Kaspersky Internet Security artık fidye yazılımlarına karşı daha da iyi koruma sağlıyor, Mac bilgisayarları halka açık Wi-Fi ağları kullanılırken koruyor ve Android kullanıcılarına özel olarak sağladığı ek bir katman güvenlikle, anında mesajlaşma, sosyal medya, e-posta ve benzeri amaçlı uygulamaları da koruyor. Bunun yanı sıra, Kaspersky Lab’in ev kullanıcılarına yönelik ürün yelpazesine Windows kullanıcılarını siber tehditlerden korumayı amaçlayan ücretsiz bir çözüm de eklendi. Kaspersky Free, şirketin 20. yıl dönümünü kutlamasıyla eş zamanlı olarak kullanıma sunuldu.

İnternet kullanıcılarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Internet World Stats verilerine göre, Haziran 2017 itibarıyla internete bağlanan kullanıcı sayısı dünya çapında 3,8 milyara, Türkiye’de ise 50 milyona ulaştı. Fakat Kaspersky Siber Güvenlik Endeksi’ne göre, kullanıcıların sadece yarısından biraz fazlası internete bağlı tüm cihazlarını koruyor. Dünyadaki tüm internet kullanıcılarının dijital tehditlere karşı korunma hakkına sahip olduğuna inanan Kaspersky Lab, bu doğrultuda ücretsiz bir güvenlik çözümü geliştirdi. Yeni çözüm, Windows ve Mac bilgisayarlar, akıllı telefonlar, Android tabanlı tabletler, Windows Phone ve iOS cihazları için ödüllü koruma sağlayan amiral gemisi ürünlere ek olarak, özel olarak seçilmiş bir dizi güvenlik teknolojisiyle Windows cihazlarını koruyor.

Güncellenen Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Total Security ürünleri, kullanıcıların huzurunu sağlamaya destek olmak amacıyla en karmaşık fidye yazılımlarıyla bile mücadele edebilen fidye yazılımı karşıtı özelliklerle donatılmış durumda. Ürün yelpazesine yeni eklenen Kaspersky Free, şirketin, kendisini şimdiye kadar birçok bağımsız testte kanıtlamış, gelişmiş teknolojilerini temel alıyor. Güvenilir ve kullanıcı dostu olan yeni çözüm, kullanıcıları en yaygın siber tehditlerden korumak üzere temel özellikler barındırıyor.

Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Ivan Romashko, “Bu yıl Kaspersky Lab olarak BT güvenliği pazarında çok başarılı olarak geçirdiğimiz 20 yılımızı kutluyoruz. Tüm bu zaman boyunca misyonumuz, siber suça karşı mümkün olduğunca çok sayıda insana güvenilir koruma sağlamak oldu. Dolayısıyla kullanıcıların artık daha da genişletilmiş olan tüketici ürünleri yelpazemizden faydalanabilecek olmasından ötürü mutluyuz. Windows için sunduğumuz yeni ve ücretsiz güvenlik çözümü Kaspersky Free’yi, ücretsiz ve daha fazla özellik için satın alma seçeneği sunan kapsamlı ürün yelpazemizin gözdesi olarak görüyoruz. Kaspersky Free’de kullanılan motor, diğer tüm kişisel ürünlerimizde kullanılanla aynı. Çözümümüz, tam işlevli ürünlerimizi satın alma durumu olmayan kullanıcılar için en yaygın tehditlere karşı temel ve yüksek kaliteli koruma sağlıyor” dedi.

Kaspersky Free, şüpheli ve zararlı dosya ve yazılımları tespit ederek otomatik olarak engelliyor. Potansiyel olarak zararlı olabilecek web siteleri ile oltalama sayfaları konusunda da uyarı veren çözüm, böylece kullanıcıların parasını veya kimlik bilgilerini çalma girişimlerini durduruyor. Kaspersky Free’nin veri tabanları gerçek zamanlı ve otomatik olarak güncellenerek, bilgisayarlarını yavaşlatmadan kullanıcıların en güncel tehditlere karşı korunmasını sağlıyor.